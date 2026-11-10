El Consulado de Perú llegará a Cipolletti para realizar trámites: fecha y requisitos

La iniciativa busca facilitar gestiones a la comunidad peruana residente en la ciudad. Conocé cómo acceder a esta propuesta y cuáles son los requisitos.

La Municipalidad de Cipolletti anunció una nueva jornada de atención consular destinada a facilitar el acceso a diferentes gestiones administrativas de la comunidad peruana residente en la ciudad. La actividad permitirá resolver trámites vinculados con documentación personal, registros civiles y certificaciones .

La propuesta forma parte del Plan de Internacionalización de Cipolletti , una política municipal orientada a fortalecer los vínculos institucionales con otros países y acercar herramientas a los ciudadanos extranjeros que eligieron establecerse en la localidad.

La Jornada Consular Itinerante se llevará adelante el jueves 19 de noviembre, de 10 a 13 y de 14 a 18 horas, en las instalaciones del edificio municipal ubicado en Yrigoyen 379.

La atención se concentrará en el quinto piso de la Municipalidad de Cipolletti, donde los representantes consulares recibirán a las personas que hayan completado el proceso de inscripción para gestionar la documentación correspondiente a sus necesidades.

Durante el encuentro se podrán solicitar diferentes servicios que habitualmente requieren gestiones ante las dependencias diplomáticas peruanas. La posibilidad de realizarlos en Cipolletti busca facilitar el acceso de los residentes a estas prestaciones.

Entre los trámites consulares disponibles se encuentran la emisión y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la gestión de pasaportes peruanos y las inscripciones correspondientes a los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción.

También se podrán realizar trámites notariales, solicitar certificados de antecedentes penales y gestionar la matrícula consular. Cada una de estas prestaciones estará contemplada dentro del esquema de atención organizado para la jornada.

Cómo inscribirse para realizar los trámites

Desde el municipio informaron que quienes deseen participar deberán completar previamente un formulario de inscripción, mediante el cual se organizará la atención de las personas interesadas en acceder a los distintos servicios consulares.

Una de las condiciones importantes es que cada trámite requiere una inscripción individual. Esto significa que quienes necesiten gestionar dos o más documentos deberán completar un formulario diferente por cada solicitud que deseen realizar.

En el caso de las personas que necesiten tramitar su DNI peruano por primera vez, deberán escribir la expresión "NO TENGO" en el campo correspondiente al número de documento solicitado durante el registro.

Una vez completada la inscripción, los solicitantes deberán revisar su correo electrónico, ya que recibirán por esa vía los detalles necesarios para avanzar con el trámite seleccionado y conocer las indicaciones correspondientes.

Para obtener información adicional o resolver dudas sobre la jornada, los interesados podrán comunicarse con el área municipal de Relaciones Internacionales mediante el correo electrónico [email protected], habilitado para recibir consultas relacionadas con la actividad.

Estefania Petrella

Rodrigo Buteler destacó el vínculo con los consulados

El intendente Rodrigo Buteler explicó que la jornada se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca consolidar las relaciones internacionales de Cipolletti y fortalecer la vinculación institucional con las representaciones diplomáticas de otros países.

"Estamos llevando adelante un plan de internacionalización de la ciudad de Cipolletti. En ese marco, trabajamos en la construcción de vínculos con distintos consulados, teniendo en cuenta tanto las relaciones que mantenemos con ciudades de otros países como la presencia de vecinos de diferentes nacionalidades que han elegido vivir en nuestra ciudad", destacó el jefe comunal.

La iniciativa es organizada conjuntamente por el Consulado General de Perú en Buenos Aires y la Municipalidad de Cipolletti, con el propósito de acercar servicios administrativos a los ciudadanos peruanos que actualmente residen en la ciudad.

Por su parte, Soledad Gallardo, licenciada en Relaciones Internacionales y referente del Plan de Internacionalización, destacó la importancia de generar espacios de atención que respondan a las necesidades de las comunidades extranjeras establecidas en Cipolletti.

"Por decisión del intendente municipal, se realizará esta jornada con el objetivo de acercar soluciones y servicios a toda la comunidad. La iniciativa está dirigida a quienes han elegido Cipolletti para desarrollar su proyecto de vida, capacitarse y trabajar, brindándoles la posibilidad de acceder a trámites relacionados con sus países de origen", expresó Gallardo.