Bomberos de Las Perlas contuvieron un incendio en un sector de la margen sur, riesgoso y de difícil acceso

El fuego se desató a la altura del balneario Gatica, ubicado en la capital neuquina, desde donde se observó una espesa columna de humo.

Una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Perlas acudió a enfrentar el incendio de pastizales que se había desatado en un sector cercano a los acantilados.

Personal del Cuartel de Bomberos de Balsa Las Perlas tuvieron que acudir a enfrentar un incendio que se desató en un campo de la margen sur del río Limay, a la altura del balneario Gatica, ubicado en la capital neuquina.

El fuego se inició en horas de la mañana, momento en que una espesa columna de humo se pudo observar desde distintos puntos de la zona de la Confluencia, por lo que se temió que se estuviera ante una catástrofe de mayor envergadura dado el calor que se registraba y la intensa vegetación que creció a raíz de las últimas lluvias.

Ante la alerta, una dotación con cinco bomberos partió hasta el lugar, que se encuentra a unos 15 kilómetros del poblado cipoleño. .

El equipo debió movilizarse en una camioneta 4x4, apta para los incendios forestales, debido a las dificultades que presenta el terreno agreste y la ausencia de caminos, por lo que tuvieron que internarse en huellas, por tramos indefinidas.

Misión compleja

El sargento Nicolás Benegas, a cargo del cuartel local, informó que ardieron pastizales y un área boscosa cercana al cordón de acantilados que alcanzan varios metros de altura, lo que hizo mucho más compleja y riesgosa la misión.

El uniformado indicó que a raíz de esas dificultades no pudieron llegar al punto donde se inició el foco ígneo, por lo que tampoco habían podido determinar las causas de su origen.

De todos modos, destacó que luego de dos horas de lucha lograron frenar el avance de las llamas, y evitaron que se propaguen a otras áreas. De hecho, entrada la tarde el humo se dejó de observar.