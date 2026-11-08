Le iniciaron una causa judicial por tener un perro enjaulado y desnutrido: Qué hizo para zafar

Una denuncia en la Fiscalía motorizó un allanamiento en Puente 83, donde rescataron un galgo. La mujer que lo tenía en su casa fue acusada por "maltrato animal".

Una vecina de Fernández Oro fue acusada de tener en un perro galgo dentro de una jaula desnutrido y en mal estado de salud . Un mensaje por Whatsapp enviado a la Fiscalía desde una organización que defiende los animales permitió rescatar al ejemplar tras un allanamiento realizado por policías de la Comisaría 26 junto a un veterinario policial en un domicilio del barrio Puente 83 .

El procedimiento se realizó en septiembre de 2022 y lo que encontraron fue desgarrador: el ejemplar, un macho adulto de color blanco con manchas marrones al que luego llamaron “Pampa”, se encontraba en la parte trasera de un gallinero, sin alimento, con un recipiente de agua, en estado de desnutrición importante.

Posteriormente el veterinario que participó en el operativo certificó que presentaba “un cuadro de severa caquexia (bajo de peso), deshidratación, herida infectada en miembro posterior derecho articulación del tarso, dolor en la articulación coxofemoral izquierda y de columna y con varias cicatrices en todo el cuerpo”.

Propuesta de solución alternativa

A raíz del severo cuadro de Pampa, la mujer residente de la casa fue acusada por el delito de maltrato animal. Se consideró que le “infringió malos tratos”, al ejemplar, al no alimentarlo “en cantidad y calidad suficiente”, a la vez que no le brindó la atención médica veterinaria que requería.

La causa tuvo novedades semanas atrás, cuando la fiscal Rocío Guiñazu Alaniz pidió el sobreseimiento de la acusada, al destacar que el caso “ya tiene una larga data” y no había prosperado, dado que la mujer estuvo “bastante tiempo con averiguación de paradero”.

Explicó que luego de lograr formularle los cargos, la imputada manifestó que estaba “con algunos inconvenientes económicos y que también trabajaba como cuidadora de adultos mayores”.

En el derrotero del expediente la vecina mantuvo conversaciones con la defensa para analizar una salida alternativa. Sin embargo, volvieron a perder contacto con ella, hasta que voluntariamente se acercó para manifestar que había tenido inconvenientes, pero que ahora estaba en condiciones de poder avanzar sobre la aplicación del criterio de oportunidad. Se trata de un método para solucionar conflictos que permite prescindir totalmente o parcialmente de la acción penal o limitarla, con la aceptación de la víctima.

La propuesta estableció una reparación económica simbólica, con la entrega de una bolsa de alimento marca Premium, de tamaño grande, destinada a la organización que trabaja por los derechos de los animales, desde donde se impulsó la denuncia.

También debía realizar un curso de Derecho Animal en el Observatorio de Derecho del Animal. Se destacó que estaba acreditado que ambos compromisos los había cumplido, por lo que la solicitud de sobreseimiento estaba en condiciones de prosperar.

A ello se agregó que no registraba antecedentes penales computables, mientras que la persona que había formulado la denuncia de maltrato y quien quedó designado como guardador de Pampa, estuvo de acuerdo para cerrar la causa.

Medidas cumplidas

El planteo fiscal fue acompañado por el defensor Oficial Mario Nolivo, quien coincidió con los fundamentos del reclamo. En tanto que la jueza Sonia Martín tras analizar el pedido accedió a dictarle el sobreseimiento. Consideró que el perro rescatado se encuentra resguardado con una nueva familia. También valoró que se presentó voluntariamente y reparó el daño en la medida de sus posibilidades.

En el fallo la magistrada declaró, como se lo exige el Código Penal provincial, que la iniciación del proceso “no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado la nombrada”.