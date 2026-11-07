Boca campeón: Las mejores fotos de los festejos en el centro de Cipolletti
El xeneize se consagró campeón de la tabla anual y se desató la algarabía en el centro de la ciudad. "¡Un minuto de silencio..!".
De La Bombonera al centro de Cipolletti. La consagración de Boca como mejor equipo del año, lo que representa una nueva estrella para el xeneize, desató una verdadera fiesta en nuestra ciudad.
Apenas terminó el vibrante partido ante Defensa y Justicia, que se resolvió en el último minuto con el agónico gol del 1 a 0 del ecuatoriano Valencia, el pueble xeneize dio rienda suelta a la alegría y se volcó a las calles a celebrar.
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Con banderas, gorros y vincha. Chicos y grandes, padres e hijos, amigos. Decenas de vecinos se cogregaron en el histórico epicentro de las celebraciones, en la tradicional esquina España y Roca.
Un amplio repertorio de cantitos azul y oro (desde el famoso "Dale campeón" al "minuto de silencio..." para River, pasando por "Otra vuelta Boca") y las bocinas de los autos agitandos. Fiesta total de Boca en Cipo.
Las fotos de Toti Spagnuolo
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