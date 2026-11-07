Provincia LMCipolletti abusos sexuales Investigan a enfermero de la salita de Oro por presunto abuso sexual: recibió una paliza y lo apartaron del cargo

El aberrante hecho habría ocurrido a mitad de semana en la vecina ciudad. “Es muy grave lo que pasó, estamos muy tristes”, dijo una calificada fuente a LMC. Agregar LM Cipolletti a







Las instalaciones de la salita, donde habría ocurrido el abuso sexual.

En un aberrante episodio, un enfermero de la salita de la ex Isla 10, en Fernández Oro, fue apartado de su cargo por presunto abuso sexual simple contra una menor de edad. Indignados y enardecidos, los familiares de la adolescente de 16 años intentaron hacer justicia por mano propia y agredieron al implicado en el centro de salud.

Según indicaron fuentes judiciales a LM Cipolletti, el supuesto hecho se habría registrado el último miércoles. Horas después, se produjo la violenta y comprensible reacción del entorno de la víctima. Momentos de tensión se vivieron en el lugar, con vecinos que fueron a atenderse y se toparon con la escandalosa escena.

Los allegados de la menor a la vez efectuaron la denuncia policial y el caso ya pasó a manos de la Justicia, que de inmediato inició una investigación. El implicado ya fue "notificado de causa en trámite".