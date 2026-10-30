Fiscalía pidió nueve años de prisión para un hombre condenado por abusar de un niño

Tras un juicio de cinco jornadas y treinta testimonios, el tribunal mantuvo las medidas cautelares, pero rechazó colocarle una tobillera electrónica. ¿Cuándo se conocerá la sentencia?

La Fiscalía pidió 9 años de prisión a un hombre condenado por abuso sexual a un menor de edad.

La Justicia avanzó en la definición de la pena contra un hombre declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado contra un niño.

Este viernes se desarrolló una audiencia de cesura , instancia destinada a determinar la condena que deberá cumplir el acusado , cuya responsabilidad penal había sido establecida por unanimidad durante un juicio oral realizado semanas atrás.

El hombre fue declarado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado , agravado por su condición de guardador de hecho. La lectura integral de la sentencia está prevista para el próximo viernes 6 de noviembre.

Estefania Petrella

La Fiscalía advirtió sobre el peligro de fuga

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Rocío Guiñazú, solicitó al tribunal colegiado una pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo, planteo que contó con la adhesión de la defensa particular del condenado.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que, hasta el momento, el hombre permanecía bajo determinadas pautas de conducta, pero consideró que su situación procesal había cambiado significativamente después de la formalización de la pena solicitada.

"Esta pena puede generar una situación especial en el condenado", aseguró Guiñazú durante su exposición, al fundamentar la necesidad de reforzar los mecanismos de control y minimizar los riesgos procesales, principalmente el peligro de fuga.

La fiscal también señaló que el condenado presenta un arraigo precario en la zona, circunstancia que podría incrementar el riesgo de evasión. Por ese motivo, solicitó mantener las restricciones vigentes e incorporar un dispositivo de monitoreo electrónico.

La medida contemplaba la colocación de una tobillera electrónica, con autorización para desplazarse exclusivamente entre su domicilio y los lugares donde desarrolla sus actividades laborales. La defensora de menores, Alicia Merino, acompañó el pedido.

Archivo

La defensa rechazó la tobillera electrónica

El abogado particular del condenado se opuso a la utilización del dispositivo, al considerar que resultaba innecesario frente al comportamiento demostrado por su defendido durante las diferentes etapas del proceso judicial.

El defensor sostuvo que el hombre siempre permaneció a disposición de la Justicia y cumplió las obligaciones establecidas. Además, advirtió que la colocación de la tobillera podría ocasionarle dificultades para desarrollar normalmente sus actividades laborales.

También adelantó que presentarán una impugnación de la sentencia ante una instancia judicial superior, una vez que se conozcan formalmente los fundamentos de la resolución adoptada por el tribunal colegiado.

Qué resolvió el tribunal sobre las medidas cautelares

Después de escuchar los argumentos, el presidente del tribunal, Guillermo Baquero Lazcano, resolvió mantener las medidas cautelares vigentes mientras continúe el proceso, pero rechazó incorporar el dispositivo de vigilancia electrónica solicitado por la Fiscalía.

El magistrado consideró que imponer esa restricción resultaría arbitrario, debido a que el condenado había demostrado apego al proceso judicial. También sostuvo que la medida sería apresurada y podría ocasionarle complicaciones laborales.

Un juicio con treinta testimonios

El 8 de octubre, el tribunal colegiado declaró por unanimidad la responsabilidad penal del acusado. El juicio oral se extendió durante cinco jornadas, con la participación de aproximadamente treinta testigos convocados por las partes.

Durante el debate declararon profesionales de la salud, especialistas e integrantes del entorno de la víctima y del acusado. Los magistrados consideraron probada la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La acusación estuvo integrada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la fiscal Rocío Guiñazú y la defensora de menores Alicia Merino, quienes intervinieron durante las distintas instancias del proceso judicial.

Finalmente, se informó que la lectura integral de la sentencia será el viernes 6 de noviembre, a las 10 horas. Hasta entonces, el condenado continuará sujeto a las medidas cautelares establecidas por la Justicia.