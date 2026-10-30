El Cipolletazo en las escuelas: la gesta histórica se estudiará en toda la provincia

El Consejo Escolar presenta "Nuestra Identidad" para reivindicar la memoria local e impulsar la inclusión del Cipolletazo en el calendario escolar provincial.

Educación analiza la incorporación del Cipolletazo al diseño curricular de la historia de Río Negro.

El Consejo Escolar de Cipolletti albergará la muestra fotográfica "Nuestra Identidad", una iniciativa que busca rendir homenaje y reivindicar la historia reciente de la ciudad, especialmente el Cipolletazo . La propuesta surge como un espacio de encuentro para la comunidad educativa, integrando los aspectos pedagógicos, organizativos y logísticos de las escuelas locales.

El proyecto comenzó a gestarse durante el mes de septiembre , a partir del aniversario de la gesta histórica conocida como el Cipolletazo. Tras la convocatoria de las autoridades municipales para abordar estos acontecimientos en el ámbito educativo, se resolvió destinar un espacio físico permanente dentro del organismo para reflexionar sobre la memoria activa del Municipio.

De manera paralela, se trabaja junto al Ministerio de Educación de Río Negro para incorporar formalmente la fecha del 12 de septiembre en el próximo calendario escolar. El objetivo es incluir la fecha que todos los establecimientos de la provincia puedan abordar este hecho histórico dentro de sus contenidos curriculares.

Educación analiza la incorporación del Cipolletazo al diseño curricular de la historia de Río Negro.

Reivindicación de la historia provincial en las aulas

En la provincia de Río Negro, el estudio de la historia regional se aborda formalmente en quinto grado de la educación primaria, nivel para el cual la cartera educativa ya cuenta con bibliografía propia editada e impresa. Según explicó Adrián Carrizo, referente del Consejo Escolar, la inclusión de esta efeméride representará un contenido significativo para la construcción de la identidad colectiva.

Carrizo, oriundo de Ingeniero Jacobacci y radicado en Cipolletti, destacó la trascendencia de que los estudiantes conozcan los sucesos clave de las distintas regiones rionegrinas. "La escuela pública tiene que ser un agente transformador para que cada estudiante de la provincia pueda conocer qué es lo que pasó en Cipolletti", afirmó durante la entrevista.

Asimismo, subrayó que cuando se le brinda la oportunidad a los jóvenes de realizar revisionismo histórico, se generan espacios de construcción y aprendizaje saludables.

Educación analiza la incorporación del Cipolletazo al diseño curricular de la historia de Río Negro.

Convocatoria a la comunidad educativa

La inauguración de la muestra "Nuestra Identidad" se llevará a cabo este 30 de octubre a las 13 en la sede del Consejo Escolar de Cipolletti.

El evento contará con la participación de referentes que fueron protagonistas de ese proceso histórico. La invitación queda abierta a docentes, estudiantes y a toda la sociedad cipoleña para consolidar este espacio como un punto de partida para el debate de la historia local.

Qué fue el Cipolletazo

El Cipolletazo fue un episodio que marcó la historia local. El 12 de septiembre de 1969, la comunidad de Cipolletti se manifestó espontáneamente en las calles para oponerse a la destitución del entonces intendente Julio Dante Salto.

Salto había ganado las elecciones municipales en 1963 y ejerció su mandato hasta que la irrupción del golpe militar de 1966, encabezado por Juan Carlos Onganía, generó un clima de inestabilidad institucional en todo el país.

En ese contexto, el gobierno central impulsó la construcción de una ruta que uniría Bariloche con General Roca sin pasar por Cipolletti, una decisión que generó fuertes cuestionamientos desde el ámbito local.

El intendente Salto reclamó que esos fondos se destinaran a la construcción de viviendas para la comunidad, un planteo que generó un fuerte malestar en el gobierno de facto encabezado por Onganía.

Como consecuencia de este reclamo, las autoridades nacionales decidieron removerlo de su cargo y designar a un nuevo intendente en su reemplazo, una medida que la comunidad de Cipolletti no estaba dispuesta a aceptar.