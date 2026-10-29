El plan de regularización llega a "Portales del Río": el anuncio de Rodrigo Buteler

El jefe comunal se reunió con vecinos del barrio Portales del Río y anunció la regularización eléctrica del sector.

El intendente municipal, Rodrigo Buteler , mantuvo una reunión con vecinos del barrio Portales del Río , donde anunció la próxima regularización eléctrica del sector, una obra que beneficiará a más de 350 familias.

El proyecto de normalización se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), impulsado por el Gobierno de Río Negro junto a la distribuidora EdERSA y coordinado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.

La obra permitirá que las familias cuenten con conexiones eléctricas seguras en sus domicilios, medidores individuales y alumbrado público LED en todo el barrio, mejorando la calidad de vida de los vecinos y fortaleciendo las condiciones de seguridad en el sector.

Desde la implementación del PASE, el trabajo conjunto entre EdERSA, el Gobierno de Río Negro y los municipios permitió concretar la regularización definitiva del servicio eléctrico en distintos barrios cipoleños, entre ellos Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo, Obrero A y B, además de Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas, 10 de Enero y Nuevo Ferri.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo Buteler (@rodrigo_buteler)

Asimismo, próximamente comenzará la regularización eléctrica del barrio 2 de Agosto, una intervención que beneficiará a más de 300 familias, mientras que en noviembre también se avanzará con el relevamiento necesario para la normalización del servicio en Isla Jordán.

El "Cipo Más LED" continúa avanzando

El Plan Cipo 100% LED (también conocido como Cipo Más LED) es la iniciativa de la Municipalidad de Cipolletti para completar el recambio total del alumbrado público de la ciudad por tecnología LED.

El objetivo es alcanzar el 100% de iluminación LED en calles, avenidas y espacios públicos de Cipolletti para mejorar la seguridad vial, la visibilidad nocturna y reducir el consumo eléctrico.

En esta última etapa licitada, se comprende la instalación de aproximadamente 1.700 luminarias LED, 52 postes con brazos de alumbrado y 126 columnas adicionales sobre corredores clave como la Ruta Provincial 65 (entre calle Mosconi y Puente 83).

Entre los barrios y zonas beneficiadas se encuentran: Parque Industrial, Patagonia, Loteo Landy, Ferri Sur, El Sauzalito, María Elvira, Santa Elena, Las Quintas, Favaloro, Los Girasoles, Jardín del Sol, El Salvador, Estado de Israel, Labraña, Rimmele, Obrero A y zonas de plazas locales.

Cipolletti busca completar el recambio de iluminación en los próximos meses

El Plan Cipo 100% LED tiene como objetivo modernizar la infraestructura de alumbrado público mediante la utilización de una tecnología que permite mejorar la visibilidad nocturna y optimizar el funcionamiento de las instalaciones municipales.

Según destacaron desde el Ejecutivo local, uno de los principales beneficios del sistema es el fortalecimiento de la seguridad vial y peatonal, especialmente en calles, espacios recreativos y sectores residenciales con circulación durante la noche.

La incorporación de luminarias LED también apunta a mejorar la eficiencia energética, debido a que esta tecnología permite reducir el consumo eléctrico en comparación con los sistemas tradicionales y disminuir los costos asociados al mantenimiento.

Otro de los aspectos considerados por el municipio es la durabilidad de los equipos, que requieren menos intervenciones de mantenimiento y permiten sostener el funcionamiento del alumbrado durante períodos más prolongados, dependiendo de sus condiciones de utilización.