Ritual: quiénes son los chefs y locales que le darán sabor al Distrito Gastronómico de Cipolletti

Más de 20 restaurantes y chefs de Cipolletti revelaron sus menús para el Distrito Gastronómico de Ritual. Conocé quiénes participan y sus propuestas.

La gastronomía local calienta sus motores para Ritual , el festival que del 11 al 15 de noviembre transformará las calles de Cipolletti . En esta primera edición, más de 20 establecimientos formarán parte del Distrito Gastronómico , una iniciativa donde cocineros, parrillas, focaccerías y locales de cocina de autor o rápida ofrecerán un Menú Ritual especialmente diseñado con precios accesibles y promociones.

El circuito invita a recorrer la ciudad, reservar mesa y explorar una amplia variedad culinaria que abarca desde sushi y pizzas hasta productos sin gluten y pescados del golfo San Matías .

Para organizar el itinerario, Ritual dispondrá de un mapa interactivo en su sitio web ritualcipolletti.com.ar/distrito , donde vecinos y visitantes podrán consultar la ubicación de cada local participante y sus propuestas disponibles.

Sabores regionales y cocina de autor

Los productos identitarios del Alto Valle tendrán un rol protagónico en las cocinas participantes. En Finca Araucaria, el cocinero Sebastián Mazzucheli presentará "Humo, tierra y fuego", una propuesta con trucha ahumada con papa crocante y manzana verde, remolacha asada con queso de cabra y pera especiada, y cordero braseado con croqueta cremosa y jugo reducido. "Mi forma de cocinar parte de reconocer ese entorno, aprovechar los productos de estación y trabajar respetando sus características", explicó Mazzucheli.

Por su parte, en Noble Bar, Cecilia Macaneck combinará técnicas japonesas con ingredientes de la región mediante mollejas lacadas en miso y sidra del Valle, ojo de bife ahumado a la leña con ponzu y berenjenas asadas, y marquise de chocolate con pera, acompañado por el cóctel Opium. "La identidad del Alto Valle aparece a través de productos como la sidra, la manzana verde y la pera", destacó Macaneck.

El intendente Rodrigo Buteler aseguró que el festival busca poner sobre la mesa el excelente nivel gastronómico de Cipolletti.

En tanto, Arde, la primera focaccería de Cipolletti, aportará malfatti de ricota y parmesano con alcaucil, pizza de masa madre fermentada durante 48 horas con espárragos orgánicos y panceta ahumada de Don Joel, junto a un milhojas de harina de almendras. "Estamos muy emocionados y alegres de que se haga una propuesta de estas características en Cipolletti. Estamos trabajando mucho para estar a pleno y recibir a la gente como se merece", afirmó su dueño, Marcelo Maidana.

Formatos informales, cocina de mar y trabajo en equipo

La diversidad también estará en las opciones casuales e innovadoras. Caos Burgers ofrecerá hamburguesas vegetarianas, de carne y de pollo frito con cheddar blanco, cebolla crocante y sriracha de frutos rojos. "Elegimos los frutos rojos para agregarle un poco de sur a nuestro estilo americano", detalló Agustín Furlán.

En Costra Pizza, el menú ofrecerá una porción con mozzarella, gírgolas salteadas, burrata ahumada, tomillo, hongos desecados y aceite de ajo. Desde la cocina marina, Francisco Ávila, de Nuevo Puerto Fish Truck, sumará fish and chips, ceviche y vinagreta de mariscos del golfo San Matías, destacando: "Creemos que nos va a ayudar a crecer e incorporar nuevas técnicas y sabores".

Asimismo, Leandro Silva, de Ajo Negro, remarcó el vínculo con el origen: "Nos permite expresarnos de forma honesta con los productos que tenemos alrededor. Si logramos conectarnos con algún productor, el círculo se completa".

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó el valor de impulsar la actividad: "En Cipolletti tenemos una gastronomía espectacular y mucha gente que todos los días le pone trabajo, creatividad y pasión a lo que hace. Con el Distrito Gastronómico queremos que más vecinos conozcan esos lugares, que los restaurantes se llenen de gente y que todos podamos disfrutar de lo bueno que tenemos en nuestra ciudad. Ritual también es eso: salir, encontrarnos y sentirnos orgullosos de lo nuestro".

El recorrido funcionará del 11 al 15 de noviembre, mientras que la feria central del festival se desplegará el 14 y 15 de noviembre en el Parque Rosauer, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita.