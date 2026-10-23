La ciudad se prepara para ser sede de la primera edición de Ritual, un festival gastronómico que busca poner en valor la producción regional, el trabajo de cocineros y emprendedores locales.

Cipolletti presentó "RITUAL": un festival que celebra la identidad gastronómica y productiva de la región

Del 11 al 15 de noviembre, la ciudad de Cipolletti será sede de la primera edición de Ritual , un festival gastronómico que busca poner en valor la producción regional, el trabajo de cocineros y emprendedores locales, y fortalecer el desarrollo turístico y comercial de la ciudad.

La propuesta que reunirá durante cinco días a restaurantes, bares, cafeterías, productores, bodegas, sidreras, cervecerías y referentes gastronómicos de la región . Una iniciativa que invita a descubrir los sabores, la cultura y la identidad productiva del Alto Valle y la Patagonia.

Este viernes se llevó a cabo la presentación encabezada por el Intendente Rodrigo Buteler , empresarios gastronómicos locales, funcionarios municipales y provinciales, medios de prensa y público en general.

Buteler, destacó: "Este nuevo festival permitirá visibilizar el potencial productivo y gastronómico de la ciudad y la región, fortaleciendo una identidad construida sobre el trabajo de las chacras, los productores y los emprendedores locales".

El jefe comunal señaló que: "El objetivo es poner arriba de la mesa nuestra identidad, nuestros productores de alimentos y nuestra gastronomía. Hay mucha producción en las chacras y a nivel industrial de alimentos. Se va a poder vivir una experiencia, un festival completo, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de Cipolletti".

Lucio Bellora, representante de Ritual, agregó que: "Cipolletti tiene una dinámica muy grande en gastronomía, armamos un evento anual que se va a repetir todos los años y que tiene dos pilares fundamentales. Cada uno de estos encuentros mejora la gastronomía local".

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Ema Leiva, productor gastronómico local resaltó que se apunta a una propuesta gastronómica vinculada directamente con el Valle, la pera y la manzana. Entre los participantes se encuentran emprendimientos vinculados a la producción de almendras, elaboraciones derivadas de la manzana, charcutería artesanal, vinos, vermuts y propuestas gastronómicas que incorporan ingredientes representativos del Alto Valle y de la costa rionegrina.

Sobre Ritual

La programación comenzará el miércoles 11 de noviembre con el Distrito Gastronómico, una experiencia que se desarrollará en distintos establecimientos de la ciudad, donde el público podrá acceder a menús especiales, platos exclusivos, degustaciones, catas y encuentros con cocineros invitados.

El cierre tendrá lugar el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 12 a 23 horas en el Parque Rosauer (Mengelle y Mariano Moreno), con una gran feria gastronómica de entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas habrá puestos de gastronomía, espacios de productores regionales, bodegas, sidreras y cervecerías, además de espectáculos musicales, clases de cocina, charlas y actividades para toda la familia.

A través de esta propuesta, el Municipio busca fortalecer el vínculo entre la producción primaria y la gastronomía, promoviendo el consumo de productos regionales y generando espacios de encuentro entre productores, elaboradores, cocineros y la comunidad.

Para conocer la programación completa y las novedades del evento, se podrá consultar el sitio web oficial www.ritualcipolletti.com.ar y las redes sociales de @ritualcipolletti.