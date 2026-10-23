La caminata rosa cambia de fecha: para cuándo se reprograma.

La actividad programada para este sábado queda suspendida para preservar a los asistentes.

El Concejo Deliberante de Cipolletti , la Municipalidad y LALCEC, junto con las instituciones intermedias que participan y colaboran en la organización, informan que se suspende la Caminata Rosa prevista para este sábado 24 de octubre y se reprograma para el sábado 31, en el Parque Rosauer.

La decisión se tomó debido a las condiciones climáticas que afectan a la ciudad y al estado actual del parque, con el objetivo de contar con mejores condiciones para recibir a la comunidad y desarrollar las actividades.

Sin embargo, informaron que se mantienen los horarios previstos: las propuestas comenzarán a las 15:30 y la caminata partirá a las 18:30.

La jornada será libre y gratuita, sin inscripción previa.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza de Fondo Nº 408/2020, que establece a octubre de cada año como el mes de la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama en Cipolletti.

Las actividades se mantienen

Pese a la reprogramación, se mantiene la entrega de remeras gratuitas para la caminata. Además, continúa habilitada la posibilidad de colaborar - mediante aporte voluntario- con LALCEC Cipolletti, para acompañar su tarea de prevención, detección temprana y acompañamiento de pacientes con cáncer. También se brindarán turnos para mamografías gratuitas, a cargo del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud y Policlínico Modelo.

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Con el fin de promover que jóvenes y adultos completen sus calendarios, estará disponible el Vacunatorio Central. Además, las distintas instituciones de salud realizarán testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS), controles cardiovasculares, asesorías y registro de signos vitales. Entre las instituciones que acompañarán la jornada también estará Idac Laboratorio.

CCC: Charlas, clases y caminata

Desde la organización del gran evento informaron que se mantiene que a las 16 horas se proceda a dar la bienvenida a los presentes por parte de las autoridades y, posteriormente, se realizará una charla interactiva sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama, a cargo de Leben Salud, Luma Medicina Funcional y Policlínico Modelo. Una vez finalizada se brindará una charla sobre nutrición.

Cipolletti cerrará el Mes Rosa con el 2° encuentro Rio Rosa en la Isla Jordán.

Cipolletti cerrará el Mes Rosa con una emotiva ceremonia en la Isla Jordán para sobrevivientes de cáncer de mama

La propuesta se desarrollará el sábado 31 de octubre, desde las 15, en el Botero Municipal de la Isla Jordán. La actividad es organizada por la Dirección General de Deportes junto al Concejo Deliberante de Cipolletti.

El encuentro estará destinado exclusivamente a personas recuperadas de cáncer de mama, quienes podrán participar de una experiencia de remo y canotaje en un entorno natural, acompañadas por una propuesta que busca transmitir un mensaje de fortaleza, esperanza y superación.

Una ceremonia especial para las sobrevivientes de cáncer de mama

Uno de los momentos más significativos de la jornada será la ceremonia del Bote Dragón, un ritual cargado de simbolismo que representa la fuerza, la unión y la esperanza de quienes atravesaron el proceso de la enfermedad.

La ceremonia permitirá compartir experiencias y fortalecer los lazos entre las participantes, en un espacio que busca reconocer sus historias personales y destacar la importancia del acompañamiento durante los tratamientos y las diferentes etapas de recuperación.

Durante la actividad se utilizarán botes de travesía dobles, embarcaciones individuales y equipos estables, especialmente seleccionados para brindar seguridad. Todas las participantes deberán utilizar chalecos salvavidas mientras desarrollen la experiencia sobre el agua.