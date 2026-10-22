En el marco del Mes Rosa, la jornada reunirá a instituciones de salud pública y privada, organizaciones, empresas y vecinos para concientizar sobre la importancia de los controles para la detección temprana del cáncer de mama.

Este sábado la ciudad se viste de rosa: los detalles de la jornada destinada a concientizar sobre el cáncer de mama.

El Concejo Deliberante de Cipolletti , la Municipalidad y LALCEC invitan a la comunidad a participar de una nueva edición de la Caminata Rosa , que se realizará este sábado 24 de octubre en el Parque Rosauer. Las actividades comenzarán a las 15:30, mientras que la tradicional caminata partirá a las 18:30 horas

En el marco del Mes Rosa , la jornada reunirá a instituciones de salud pública y privada, organizaciones, empresas, instituciones intermedias y vecinos para promover el cuidado de la salud y concientizar sobre la importancia de los controles para la detección temprana del cáncer de mama.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza de Fondo Nº 408/2020, que establece a octubre de cada año como el mes de la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama en Cipolletti.

Las actividades son gratuitas para toda la familia

Desde el inicio del encuentro se entregarán las remeras gratuitas para la caminata. En tanto, se informó que quienes deseen colaborar podrán realizar un aporte voluntario a beneficio de LALCEC Cipolletti, para acompañar su tarea de prevención, detección temprana y acompañamiento de pacientes con cáncer. También se brindarán turnos para mamografías gratuitas, a cargo del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud y Policlínico Modelo.

Con el fin de promover que jóvenes y adultos completen sus calendarios, estará disponible el Vacunatorio Central. Además, las distintas instituciones de salud realizarán testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS), controles cardiovasculares, asesorías y registro de signos vitales. Entre las instituciones que acompañarán la jornada también estará Idac Laboratorio.

Por otra parte, la Feria Rosa de Economía Social contará con la participación de emprendedores y artesanos, que acercarán sus productos al parque.

"Recuperando sonrisas" estará presente

Las integrantes de Recuperando Sonrisas realizarán cortes de pelo y recibirán donaciones de cabello para su banco de pelucas solidarias, destinadas a acompañar a pacientes oncológicos.

Para donar, el cabello deberá tener un mínimo de 20 centímetros de largo y estar limpio y seco, sin productos capilares. Puede estar teñido o tener canas, siempre que se encuentre en buen estado. Los niños y niñas deberán asistir acompañados por sus padres.

CCC: Charlas, clases y caminata

Desde la organización del gran evento se programó que a las 16 horas se proceda a dar la bienvenida a los presentes por parte de las autoridades y, posteriormente, se realizará una charla interactiva sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama, a cargo de Leben Salud, Luma Medicina Funcional y Policlínico Modelo. Una vez finalizada se brindará una charla sobre nutrición.

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La preparación para la caminata continuará con dos propuestas a cargo de Buena Vida Club Spa: a las 17:00 habrá una clase de stretching y a las 17:30, una clase de zumba.

A las 18:30 comenzará la Caminata Rosa. El recorrido partirá desde el Parque Rosauer, continuará por calle Alem hasta Miguel Muñoz y regresará al parque.

Desde las 19:00, la jornada continuará con espectáculos en el escenario principal, para cerrar una tarde de participación comunitaria y concientización.

Durante todo el encuentro habrá puestos de hidratación, food trucks y baños químicos.

La actividad es libre y gratuita, sin inscripción previa. Invitamos a todos los vecinos y vecinas a sumarse, compartir las propuestas y caminar juntos para seguir promoviendo la prevención del cáncer de mama y el cuidado de la salud.