Cipolletti se prepara para una nueva Caminata Rosa: cuándo será y cómo participar de la jornada

La propuesta reunirá a vecinos e instituciones con actividades recreativas, charlas de prevención, espectáculos y entrega gratuita de remeras.

Invitan a los cipoleños a sumarse a la Caminata Rosa en el mes de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Caminata Rosa , una propuesta que cada año reúne a vecinos, instituciones y profesionales de la salud con un objetivo común: promover la prevención y concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama .

La actividad contará con una amplia programación de propuestas recreativas, culturales, deportivas y de promoción de la salud. Además, habrá remeras gratuitas, charlas informativas, espectáculos y una feria de emprendedores locales.

La iniciativa es organizada conjuntamente por el Concejo Deliberante de Cipolletti, la Municipalidad y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), en el marco de las actividades previstas durante octubre, reconocido como el Mes Rosa .

Cuándo y dónde será la Caminata Rosa en Cipolletti

La jornada tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, con una agenda que combinará propuestas de prevención, actividades físicas y espacios de encuentro para las familias que decidan acercarse al tradicional parque cipoleño.

Según informaron desde la organización, la Caminata Rosa comenzará a las 18:30 desde el Parque Rosauer. Los participantes recorrerán la calle Alem hasta Miguel Muñoz y posteriormente regresarán al mismo espacio verde, donde continuarán las actividades.

El recorrido permitirá que personas de diferentes edades puedan sumarse a la iniciativa, que no tiene un carácter competitivo. La propuesta busca fomentar la participación comunitaria y transmitir un mensaje sobre la importancia de realizarse controles médicos periódicos.

Antes de la largada, los asistentes podrán participar desde las 15:30 de distintas actividades recreativas y deportivas. Entre las propuestas confirmadas se encuentran una clase de yoga y una clase de baile, destinadas a acompañar la preparación previa a la caminata.

Entregarán remeras gratuitas y recibirán donaciones para LALCEC

Uno de los atractivos de la convocatoria será la entrega gratuita de remeras para quienes participen de la Caminata Rosa. La distribución se realizará durante la misma jornada, en el Parque Rosauer, antes del inicio del recorrido.

Desde la organización explicaron que quienes deseen colaborar podrán realizar un aporte económico voluntario a beneficio de LALCEC Cipolletti, institución que trabaja en la concientización, prevención y acompañamiento de personas frente a enfermedades oncológicas.

La posibilidad de colaborar permitirá acompañar el trabajo de la entidad local, mientras que la entrega gratuita de indumentaria busca facilitar la participación de los vecinos sin establecer un costo obligatorio para sumarse a la actividad.

Controles de salud y charlas para prevenir el cáncer de mama

La prevención del cáncer de mama será el eje central de la jornada. Por ese motivo, diferentes instituciones sanitarias de Cipolletti participarán con actividades destinadas a informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de los controles médicos.

Entre las entidades confirmadas se encuentran el Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud, Policlínico Modelo, Idac Laboratorio y Luma, que acompañarán el encuentro con diferentes propuestas vinculadas al cuidado de la salud.

Antes del inicio de la caminata se desarrollarán charlas de prevención y sensibilización a cargo de profesionales e instituciones sanitarias. Estos espacios permitirán acercar información sobre la enfermedad y la importancia de identificar posibles alteraciones de manera temprana.

Estefania Petrella

Feria Rosa, actividades culturales y espectáculos

Además de las propuestas sanitarias, la jornada contará con la participación de las escuelas municipales culturales y deportivas, que se sumarán con diferentes actividades para acompañar a las familias durante la tarde del sábado.

También estará presente la Feria Rosa de Economía Social, un espacio que permitirá integrar a emprendedores y productores locales a una convocatoria que combina la promoción de la salud con la participación de diferentes sectores de la comunidad.

Una vez finalizado el recorrido por las calles de Cipolletti, las actividades continuarán en el escenario principal del Parque Rosauer, donde se desarrollarán distintos espectáculos artísticos para cerrar la jornada de concientización.