La formación sanitaria y social brindó más de 2.000 atenciones gratuitas en su última parada y atenderá desde el 30 de noviembre por orden de llegada.

El Tren 9 de Julio ya realizó más de 9700 atenciones en Río Negro. El lunes llega a Cipolletti.

El Tren 9 de Julio completó cinco jornadas de atención integral en Allen , donde realizó un total de 2.037 prestaciones gratuitas de salud, asistencia y trámites para los vecinos de esa localidad y zonas aledañas.

Tras despedirse de la anteúltima ciudad de su itinerario por el Valle Medio y el Alto Valle , la formación llegará a Cipolletti , que será la última estación de su recorrido por la provincia de Río Negro .

El operativo comenzará a funcionar en territorio cipoleño a partir de este lunes 30 de noviembre y permanecerá abierto al público hasta el 12 de diciembre , según confirmó el gobierno provincial.

Horarios y modalidad de atención en Cipolletti

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó los resultados obtenidos hasta ahora por el dispositivo socio sanitario y precisó el inicio de las actividades en la ciudad.

“Estamos muy felices, el tren viene realizando un recorrido fantástico, con 2037 atenciones se despide de Allen y hasta el momento el balance es muy positivo. El lunes a las 7: 30 ya estará recibiendo a la gente en Cipolletti; es importante aclarar que por orden de llegada y sin costo”, aseguró Muena.

La llegada del convoy ferroviario a la provincia se concretó a partir de las gestiones realizadas por el gobernador Alberto Weretilneck ante el Gobierno Nacional, con el objetivo de fortalecer la presencia estatal y acercar servicios esenciales a los distintos municipios.

Especialidades médicas y trámites disponibles

Durante su estadía en Allen, el equipo interdisciplinario ofreció consultas en especialidades como oftalmología, odontología, fonoaudiología, cardiología, psicología, obstetricia y clínica médica.

Asimismo, se realizaron estudios de diagnóstico por imágenes —mamografías y radiografías—, se aplicaron vacunas y se brindó asesoramiento social integral a las familias que se acercaron al predio ferroviario.

En pocos días, el Tren Sanitario estará en Cipolletti.

En el área administrativa, los vecinos pudieron gestionar documentación y realizar consultas en los módulos de organismos nacionales como Anses y Renaper, facilitando el acceso a trámites sin necesidad de trasladarse.

Balance de atenciones en Río Negro

Desde el inicio de su itinerario por territorio rionegrino, el Tren 9 de Julio acumula un total de 9.703 intervenciones en cinco localidades: