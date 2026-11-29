El Tren 9 de Julio finalizó su paso por Allen y desembarca este lunes en Cipolletti
La formación sanitaria y social brindó más de 2.000 atenciones gratuitas en su última parada y atenderá desde el 30 de noviembre por orden de llegada.
El Tren 9 de Julio completó cinco jornadas de atención integral en Allen, donde realizó un total de 2.037 prestaciones gratuitas de salud, asistencia y trámites para los vecinos de esa localidad y zonas aledañas.
Tras despedirse de la anteúltima ciudad de su itinerario por el Valle Medio y el Alto Valle, la formación llegará a Cipolletti, que será la última estación de su recorrido por la provincia de Río Negro.
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El operativo comenzará a funcionar en territorio cipoleño a partir de este lunes 30 de noviembre y permanecerá abierto al público hasta el 12 de diciembre, según confirmó el gobierno provincial.
Horarios y modalidad de atención en Cipolletti
El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó los resultados obtenidos hasta ahora por el dispositivo socio sanitario y precisó el inicio de las actividades en la ciudad.
“Estamos muy felices, el tren viene realizando un recorrido fantástico, con 2037 atenciones se despide de Allen y hasta el momento el balance es muy positivo. El lunes a las 7: 30 ya estará recibiendo a la gente en Cipolletti; es importante aclarar que por orden de llegada y sin costo”, aseguró Muena.
La llegada del convoy ferroviario a la provincia se concretó a partir de las gestiones realizadas por el gobernador Alberto Weretilneck ante el Gobierno Nacional, con el objetivo de fortalecer la presencia estatal y acercar servicios esenciales a los distintos municipios.
Especialidades médicas y trámites disponibles
Durante su estadía en Allen, el equipo interdisciplinario ofreció consultas en especialidades como oftalmología, odontología, fonoaudiología, cardiología, psicología, obstetricia y clínica médica.
Asimismo, se realizaron estudios de diagnóstico por imágenes —mamografías y radiografías—, se aplicaron vacunas y se brindó asesoramiento social integral a las familias que se acercaron al predio ferroviario.
En el área administrativa, los vecinos pudieron gestionar documentación y realizar consultas en los módulos de organismos nacionales como Anses y Renaper, facilitando el acceso a trámites sin necesidad de trasladarse.
Balance de atenciones en Río Negro
Desde el inicio de su itinerario por territorio rionegrino, el Tren 9 de Julio acumula un total de 9.703 intervenciones en cinco localidades:
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Río Colorado: fue el punto de partida del cronograma provincial, con 1.478 prestaciones registradas.
Darwin: se contabilizaron 1.472 atenciones, divididas en 903 del área de salud y 569 del sector social y administrativo.
Chichinales: los equipos de trabajo alcanzaron las 1.524 intervenciones gratuitas.
General Roca: registró el mayor volumen de demanda hasta el momento con 3.192 atenciones integrales, compuestas por 1.890 prestaciones médicas y 1.302 gestiones sociales y de trámites.
Allen: cerró su etapa con 2.037 atenciones antes de emprender viaje hacia su destino final en el Alto Valle.
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