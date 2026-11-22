El Tren Sanitario cada vez más cerca de Cipolletti: cómo sigue el recorrido y qué servicios gratuitos ofrecerá
La formación que realiza prestaciones gratuitas, a días de llegar a la ciudad. En otras localidades rionegrinas fue un éxito. Crece la expectativa.
Luego de concluir su etapa en General Roca, donde superó las 3.100 prestaciones y atendió a cerca de 3.000 personas, el Tren Sanitario y Social "9 de Julio" continúa avanzando por el Alto Valle rionegrino. La formación ferroviaria se prepara ahora para arribar a Allen y posteriormente cerrar su gira provincial en Cipolletti, acercando controles médicos, estudios de diagnóstico y gestión de documentación de manera totalmente gratuita.
El operativo forma parte de una iniciativa articulada entre el Gobierno de Río Negro, el Gobierno Nacional y los municipios locales, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud y a diversos trámites estatales en distintas localidades de la provincia.
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Tras su paso por Río Colorado, Darwin, Chichinales y General Roca, la formación de 280 metros de largo encara las últimas dos escalas de su recorrido:
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Allen: del 23 al 27 de noviembre.
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Cipolletti: del 30 de noviembre al 12 de diciembre, instancia en la que finalizará su itinerario por la región.
Salud, estudios y trámites: todos los servicios gratuitos
Durante cada parada, los vagones equipados del tren despliegan un abordaje integral que combina asistencia sanitaria, gestión administrativa y propuestas recreativas. Entre las prestaciones disponibles se incluyen:
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Especialidades médicas: oftalmología (con 100 turnos diarios y prioridad para niños, adolescentes de 6 a 17 años y personas con Certificado Único de Discapacidad), odontología, pediatría, medicina general y de familia, obstetricia, cardiología, psicología y fonoaudiología.
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Diagnóstico y prevención: realización de mamografías, radiografías (sin límite de turnos, presentando orden médica obligatoria), audiometrías, test gratuitos y aplicación de dosis en el vacunatorio.
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Trámites nacionales y asesoramiento: oficinas móviles del RENAPER para tramitar el DNI y pasaporte, atención de ANSES para consultas previsionales, jubilaciones y asignaciones, además de orientación en trabajo social.
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Espacio cultural: un vagón destinado a las infancias y jóvenes de entre 4 y 16 años que cuenta con biblioteca, microcine y talleres de lectoescritura.
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