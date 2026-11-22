Provincia LMCipolletti Tren El Tren Sanitario cada vez más cerca de Cipolletti: cómo sigue el recorrido y qué servicios gratuitos ofrecerá

La formación que realiza prestaciones gratuitas, a días de llegar a la ciudad. En otras localidades rionegrinas fue un éxito. Crece la expectativa. Agregar LM Cipolletti a







En pocos días, el Tren Sanitario estará en Cipolletti.

Luego de concluir su etapa en General Roca, donde superó las 3.100 prestaciones y atendió a cerca de 3.000 personas, el Tren Sanitario y Social "9 de Julio" continúa avanzando por el Alto Valle rionegrino. La formación ferroviaria se prepara ahora para arribar a Allen y posteriormente cerrar su gira provincial en Cipolletti, acercando controles médicos, estudios de diagnóstico y gestión de documentación de manera totalmente gratuita.

El operativo forma parte de una iniciativa articulada entre el Gobierno de Río Negro, el Gobierno Nacional y los municipios locales, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud y a diversos trámites estatales en distintas localidades de la provincia.

Tras su paso por Río Colorado, Darwin, Chichinales y General Roca, la formación de 280 metros de largo encara las últimas dos escalas de su recorrido:

Allen: del 23 al 27 de noviembre .

Cipolletti: del 30 de noviembre al 12 de diciembre, instancia en la que finalizará su itinerario por la región. Salud, estudios y trámites: todos los servicios gratuitos Durante cada parada, los vagones equipados del tren despliegan un abordaje integral que combina asistencia sanitaria, gestión administrativa y propuestas recreativas. Entre las prestaciones disponibles se incluyen: Especialidades médicas: oftalmología (con 100 turnos diarios y prioridad para niños, adolescentes de 6 a 17 años y personas con Certificado Único de Discapacidad), odontología, pediatría, medicina general y de familia, obstetricia, cardiología, psicología y fonoaudiología.

Diagnóstico y prevención: realización de mamografías, radiografías (sin límite de turnos, presentando orden médica obligatoria), audiometrías , test gratuitos y aplicación de dosis en el vacunatorio .

Trámites nacionales y asesoramiento: oficinas móviles del RENAPER para tramitar el DNI y pasaporte, atención de ANSES para consultas previsionales, jubilaciones y asignaciones, además de orientación en trabajo social .

Espacio cultural: un vagón destinado a las infancias y jóvenes de entre 4 y 16 años que cuenta con biblioteca, microcine y talleres de lectoescritura.