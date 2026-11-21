Provincia LMCipolletti Festival Una maratón musical hasta que salga el sol: A qué hora toca Euge Quevedo

Este sábado es el festival en la región, con la cantante que viene de entonar el himno en el partido de la selección como figura estelar. Toda la grilla. Agregar LM Cipolletti a







¿Todo bien, Euge? Una de las figuras de la musica argentina llega este sábado a la región.

El Alto Valle vibra este sábado con la llegada de la primera edición del Patagonia Fest. Con una puesta en escena que sus organizadores definen como una experiencia "al estilo Jesús María, pero en el Alto Valle", el evento ofrecerá una maratón de 12 horas ininterrumpidas de música en vivo, fusionando el folclore y el cuarteto en el Complejo La Masía de General Fernández Oro.

La jornada comenzará a las 18:45 con la apertura musical a cargo de los DJs residentes, quienes además animarán los intervalos entre banda y banda, y se extenderá hasta el amanecer del domingo. El plato fuerte de la madrugada estará encabezado por La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo, quienes subirán al escenario a las 03:15.