Una maratón musical hasta que salga el sol: A qué hora toca Euge Quevedo
Este sábado es el festival en la región, con la cantante que viene de entonar el himno en el partido de la selección como figura estelar. Toda la grilla.
El Alto Valle vibra este sábado con la llegada de la primera edición del Patagonia Fest. Con una puesta en escena que sus organizadores definen como una experiencia "al estilo Jesús María, pero en el Alto Valle", el evento ofrecerá una maratón de 12 horas ininterrumpidas de música en vivo, fusionando el folclore y el cuarteto en el Complejo La Masía de General Fernández Oro.
La jornada comenzará a las 18:45 con la apertura musical a cargo de los DJs residentes, quienes además animarán los intervalos entre banda y banda, y se extenderá hasta el amanecer del domingo. El plato fuerte de la madrugada estará encabezado por La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo, quienes subirán al escenario a las 03:15.
Te puede interesar...
La programación completa quedó confirmada de la siguiente manera:
-
18:45 – DJ Gabi Medina & DJ Enzito (apertura y música entre show y show)
-
19:00 – Sinsemina
-
19:50 – Keuarteto
-
20:40 – Tony Bertedor
-
21:25 – Ernesto Guevara (invitado especial)
-
22:15 – Khanto
-
23:05 – Carafea
-
00:30 – Christian Herrera
-
02:20 – La Única
-
03:15 – LBC y Euge Quevedo
-
04:50 – Sin Proyecto
Entradas y servicios en el predio
Además de la propuesta artística que reúne a referentes nacionales del folclore y el cuarteto junto a talentos regionales, el predio contará con un Patio Gastronómico con variadas opciones de comidas y bebidas. Las entradas se consiguen eventpass y había promos familiares,
Leé más
Arranca Ritual en Cipolletti: cinco días de gastronomía, descuentos y un festival gratuito
Sin los 30 años de aportes: la alternativa que propone Río Negro para acceder a la jubilación
Reclamos por el servicio eléctrico: habilitaron un sistema para consultas las 24 horas
Noticias relacionadas
Lo más leído