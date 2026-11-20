Tras cuatro jornadas de debate, el tribunal popular emitió un veredicto unánime. La pena se definirá el próximo 3 de diciembre.

Declararon culpable a Francisco Castillo por el crimen de Diego Fasce frente a una escuela de Cinco Saltos.

El jurado popular declaró culpable a Francisco Esteban Castillo por el homicidio de Diego David Fasce , ocurrido en 2025 frente a una escuela primaria de Cinco Saltos . El veredicto se conoció este viernes, tras cuatro jornadas de debate judicial.

La decisión fue adoptada por unanimidad luego de una deliberación de casi dos horas. Los integrantes del tribunal popular consideraron al acusado responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego , aunque descartaron la calificación de alevosía solicitada por la Fiscalía.

Además, el jurado encontró culpable a Castillo por portación ilegal de arma de guerra . El juez técnico Guillermo Merlo dio por concluido el debate y convocó a las partes para el próximo 3 de diciembre, cuando se realizará el juicio de cesura para determinar la pena.

Un juicio por jurados con 20 testigos y pruebas audiovisuales

El proceso judicial comenzó el martes y se extendió durante cuatro jornadas. En total, 20 personas declararon ante el jurado popular, entre familiares, allegados, efectivos policiales, peritos forenses y especialistas en balística e informática.

Durante las audiencias se incorporaron fotografías, grabaciones de audio y videos obtenidos de teléfonos particulares y cámaras de seguridad. Estas pruebas permitieron reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen ocurrido frente a una escuela primaria.

El jurado debía elegir entre cuatro alternativas respecto del homicidio: alevosía, homicidio simple agravado por arma de fuego, exceso en la legítima defensa o no culpabilidad. Finalmente, sus integrantes optaron de manera unánime por la segunda calificación.

La Fiscalía aseguró que Diego Fasce fue ejecutado por la espalda

Durante los alegatos finales, la fiscal Judith Saccomando y el fiscal jefe Gustavo Herrera sostuvieron que Castillo disparó contra Fasce cuando la víctima se encontraba de espaldas, indefensa y sin posibilidades de reaccionar.

“Castillo esperó que Diego caminara de espaldas hacia su vehículo, bajó con su arma cargada y lista para ser utilizada y le efectuó ocho disparos”, expresó Saccomando al reconstruir la secuencia investigada.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que Criminalística encontró ocho vainas servidas. Según detalló, dos proyectiles impactaron contra el automóvil de una madre que había concurrido al establecimiento educativo para retirar a su hijo.

Otros tres disparos alcanzaron la espalda de Fasce desde una distancia inferior a cuatro metros. La fiscal aseguró que un último proyectil le perforó el cerebro y provocó lesiones incompatibles con la vida.

Herrera sostuvo que el acusado actuó sin exponerse a riesgos y solicitó una declaración de culpabilidad por homicidio calificado por alevosía. “Diego no tuvo ninguna oportunidad de defenderse”, afirmó durante su intervención.

La querella rechazó la legítima defensa y los abogados pidieron la absolución

Los abogados querellantes Carlos David Fernández y Fabián Alexis Flores remarcaron que el juicio debía concentrarse en la conducta del acusado y no en aspectos personales de la vida de la víctima.

“Juzguen la crueldad de ese acto y el desprecio por la vida que tuvo Castillo”, expresaron. También rechazaron la hipótesis de legítima defensa porque, según argumentaron, Fasce se estaba retirando del lugar.

Por su parte, los defensores Michel Rischmann y Francisco Damián Jara plantearon que Castillo había intervenido para proteger a su sobrina, expareja de Fasce, ante una situación que consideraban peligrosa.

La defensa sostuvo que existió una provocación previa y que no estaban acreditados los elementos necesarios para configurar alevosía. Solicitó la no culpabilidad bajo el argumento de legítima defensa de un tercero, postura que finalmente rechazó el jurado.