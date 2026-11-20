Más de 20 operarios trabajan con maquinaria y materiales propios. Las tareas continuarán hasta el 25 de noviembre, mientras se prepara una intervención de mayor alcance.

El Gobierno de Río Negro continúa con los trabajos de bacheo de emergencia sobre la Ruta Nacional 151 , uno de los corredores viales más importantes para la actividad productiva y la conectividad regional. Las intervenciones se concentran actualmente en las inmediaciones de Catriel , donde se busca mejorar las condiciones de circulación.

Las tareas son ejecutadas por Vialidad Rionegrina , que desplegó más de 20 trabajadores y maquinaria propia para reparar los sectores deteriorados. El operativo forma parte de la decisión provincial de intervenir sobre una ruta que se encuentra bajo jurisdicción nacional.

Según informó el Ejecutivo provincial, las reparaciones avanzan actualmente entre los kilómetros 122 y 130 , luego de completar una primera etapa sobre el tramo comprendido entre los kilómetros 109 y 122. Los trabajos continuarán hasta el miércoles 25 de noviembre .

La intervención responde a una decisión del gobernador Alberto Weretilneck, quien dispuso destinar recursos provinciales para atender las necesidades urgentes de infraestructura vial, ante lo que su administración considera una falta de mantenimiento por parte del Gobierno nacional.

Cómo se realizan los trabajos sobre la Ruta Nacional 151

El operativo comienza diariamente en la planta de Vialidad Rionegrina ubicada en Allen, donde se elabora la mezcla asfáltica utilizada para las reparaciones. Posteriormente, el material es transportado hasta los sectores intervenidos sobre la calzada.

Una vez en el lugar, los operarios realizan el relleno de los baches y la compactación del asfalto, un procedimiento destinado a recuperar las condiciones de transitabilidad y reducir los riesgos para los conductores que utilizan diariamente este corredor.

La ejecución requiere una coordinación permanente entre los distintos equipos de trabajo. Más de 20 agentes viales participan de las tareas de producción, traslado de materiales, operación de maquinaria y reparación de los sectores afectados.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas intervenciones demandan inversión, planificación y recursos propios. El objetivo inmediato es atender los puntos más comprometidos y mejorar las condiciones de seguridad mientras se prepara una intervención de mayor alcance.

Preparan una obra de emergencia entre Medanito y La Pampa

En paralelo al operativo de bacheo, la Provincia avanza con los preparativos para iniciar una obra de emergencia sobre la Ruta 151, que abarcará un sector más extenso del corredor nacional.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Ribeiro SRL y contempla trabajos entre los kilómetros 109 y 150, desde la zona del yacimiento Medanito hasta el límite provincial con La Pampa.

Esta intervención se sumará a las reparaciones que actualmente ejecuta Vialidad Rionegrina. Ambas acciones buscan mejorar las condiciones de circulación sobre una vía estratégica para el tránsito de vehículos particulares, transporte de cargas y actividades productivas.

La Ruta Nacional 151 constituye una conexión fundamental para el norte de Río Negro y su vinculación con otras provincias. Por ese motivo, el deterioro de la calzada representa una preocupación para quienes transitan habitualmente por este sector.