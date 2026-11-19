El hospital de Cipolletti tendrá una clínica odontológica con atención de especialidades.

El hospital de Cipolletti ultima detalles para sumar una nueva especialidad: de qué se trata

La Cooperadora del Hospital de Cipolletti entregará a la dirección del establecimiento las instalaciones odontológicas completamente equipadas, que cuentan con dos sillones y tecnología digital. El proyecto busca ampliar el acceso a tratamientos especializados y brindar una alternativa a quienes no pueden afrontar los costos de la atención privada.

Después de varios años de trabajo y gestiones, el Hospital local está cada vez más cerca de poner en funcionamiento su clínica odontológica. Así lo confirmó Cristina Pardo, presidenta de la Cooperadora, anunció que este jueves se realizará la entrega formal de las instalaciones a la dirección del establecimiento.

El espacio, ubicado en las instalaciones de calle Fernández Oro , fue proyectado después de la pandemia y cuenta con todo el equipamiento necesario para comenzar a funcionar. Se trata de una especie de miniclinica odontológica que dispone de dos sillones, lo que permitirá que dos profesionales puedan atender simultáneamente.

Además, cuenta con tecnología digital para realizar distintos procedimientos, entre ellos radiografías panorámicas, endodoncias digitalizadas y cirugías, así como prácticas de periodoncia y operatoria dental.

En declaraciones radiales, Pardo expresó: "Tenemos listo lo que tantos años hemos hablado" y agregó que harán entrega de las instalaciones en el edificio de Sáenz Peña y Fernández Oro''.

Un espacio que costó conseguir

La iniciativa surgió a partir de un proyecto impulsado por la Cooperadora, que fue presentado oportunamente ante el entonces gobernador de Río Negro. La propuesta contemplaba la creación de una clínica odontológica con atención durante las 24 horas, aprovechando que el hospital cuenta con guardia médica permanente.

Sin embargo, para que el servicio pueda sostenerse en el tiempo, la Cooperadora planteó un esquema de funcionamiento que permita trabajar con las obras sociales. De esta manera, se buscará generar un retorno económico para el hospital y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Pardo explicó que actualmente muchas personas concurren a la guardia por dolores odontológicos, pero allí reciben principalmente una respuesta para aliviar el dolor, sin que necesariamente puedan resolver el problema de fondo. Con la puesta en marcha de este espacio se busca avanzar hacia tratamientos específicos que requieren atención profesional y equipamiento adecuado.

También destacó que el hospital cuenta con odontólogos capacitados para realizar intervenciones que anteriormente requerían la llegada de especialistas de otras localidades, como determinadas cirugías reconstructivas.

Una vez que todo se encuentre instalado, se coordinará con los odontólogos para comenzar con la atención.

IPROSS sumó nuevas prestaciones odontológicas en Cipolletti

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) puso en marcha un nuevo convenio odontológico que ampliará las prestaciones disponibles para sus afiliados, con beneficios tanto para adultos como para niñas, niños y adolescentes.

La medida incorpora nuevas prácticas, actualiza los reintegros para tratamientos de mayor complejidad y modifica el sistema de autorización. Uno de los principales cambios será que numerosos trámites podrán resolverse directamente desde el consultorio odontológico, sin gestiones adicionales del paciente.

Qué tratamientos odontológicos incorpora IPROSS para adultos

Entre las principales modificaciones aparece una actualización de los reintegros correspondientes a tratamientos odontológicos de alta complejidad. Dentro de este grupo se encuentran prestaciones como ortodoncias y coronas, que requieren procedimientos más prolongados y específicos.

Para los afiliados adultos también se incorporan consultas odontológicas generales y atención de urgencias, además de prácticas habituales como tratamientos de conducto, extracciones, obturaciones y diferentes procedimientos de operatoria dental destinados principalmente a tratar las caries.

Cobertura integral para chicos de hasta 15 años

Uno de los puntos destacados del nuevo convenio está destinado a niñas, niños y adolescentes de hasta 15 años. Para este grupo etario, IPROSS estableció una cobertura odontológica integral que incluye diferentes prácticas preventivas y tratamientos.

La atención contempla el acompañamiento correspondiente al Plan Materno Infantil, además de consultas odontológicas de urgencia y diferentes procedimientos orientados a prevenir problemas bucales desde los primeros años y durante las distintas etapas del crecimiento.

Dentro de las prestaciones preventivas se encuentran los selladores de puntos y fisuras y las topicaciones con flúor. También quedan comprendidos los tratamientos de caries, la atención de piezas dentales primarias con formocresol y los estudios radiográficos correspondientes.

Autorizaciones directamente desde el consultorio

El circuito de autorización de las prácticas se realizará de manera interna y digital mediante el sistema de IPROSS, directamente desde el consultorio del profesional que atienda al afiliado.

Con esta modalidad, los pacientes no deberán realizar por su cuenta determinadas gestiones administrativas antes de acceder a las prestaciones contempladas. El objetivo es disminuir pasos burocráticos y agilizar los tiempos entre la consulta, la autorización y el tratamiento correspondiente.

Además, el coseguro quedará registrado automáticamente en la cuenta corriente de cada afiliado para ser cancelado posteriormente mediante el mecanismo habitual de descuento, siguiendo una modalidad similar a la que actualmente se utiliza para las consultas médicas.

Otro aspecto establecido expresamente dentro del convenio es la eliminación del cobro de “plus” o cualquier otro arancel adicional que se encuentre por fuera de las condiciones acordadas entre IPROSS y los profesionales prestadores del servicio odontológico.