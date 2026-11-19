La mujer también es sobrina del acusado, a quien defendió. Hizo un relató conmovedor y aseguró que pese a denunciar las agresiones, la Fiscalía no actuó.

Yamila Castillo es sobrina del acusado. Contó que estuvo 10 años en pareja con la víctima, y que sufrió graves hechos de violencia de género.

La ex pareja de Diego David Fasce , asesinado a balazos en junio de año pasado en Cinco Saltos , brindó una fuerte declaración en el juicio entablado a su tío, Francisco Esteban Castillo , quien está acusado del homicidio.

Yamila Castillo mantuvo una relación de diez años con la víctima, y enfatizó que en todo ese tiempo sufrió graves hechos de violencia de género y sexual , y aseguró que presentó varias denuncias en la policía, pero que no prosperaron en la Fiscalía Descentralizada local.

Su testimonio fue requerido por los abogados Michel Rischmann y Francisco Jara, defensores del imputado, quienes plantearon en los alegatos de apertura que el homicidio tuvo como motivación las agresiones que recibía la mujer, y no la disputa por un celular, como plantea la Fiscalía en su teoría.

Estefania Petrella

La mujer sostuvo que Fasce, de 37 años de edad y oriundo de Buenos Aires, la agredía y la humillaba delante de otras personas. Incluso dijo que el hombre tenía armas de fuego y que una oportunidad la despertó a golpes y efectuó un disparo muy cerca de su cara. También recordó que había golpeado a su abuelo (al que ella considera su papá), quien debe movilizarse en silla de ruedas.

“Pasé de todo y pensé que era normal”, aseveró entre lágrimas. Agregó que hasta la forzaba para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, el hombre luego le pedía perdón y volvían a estar juntos, porque “creía que iba a cambiar”. Una psicóloga que la asistió le advirtió que la había violado y que era víctima de violencia de género.

Francisco tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo Yamila, y que incluso “lloraban juntos” cuando le contaba lo que estaba padeciendo.

Qué pasó esa tarde

Castillo recordó en medio de un desgarrador llanto lo que sucedió aquella tarde del 25 de junio de 2025. Relató que Francisco Castillo, al que ella considera un hermano, aunque en rigor es su tío, ese día la llamó por teléfono para preguntarle cómo estaba, porque Fasce le había dicho que la había matado. Pero después le contó que él lo había ultimado a balazos y que se iba a entregar a la Comisaría 7ma. “Me siento culpable porque arruinó su vida para salvarme a mí”, añadió quebrada por la angustia. "Si hubieran hecho algo (por la Fiscalía) hoy no estaríamos acá", expresó.

La pista narco y el nexo policial

En otra parte de su testimonio, Yamila resaltó que Fasce se movía en el negocio narco, y que tenía “gente trabajando para él”. En este marco, resaltó que había complicidad con la policía y que hasta un efectivo de la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) lo había contactado para conectarlo con un “narco” de Allen, para que se asociaran en la comercialización.

En mayo del año pasado, semanas antes del mortal ataque, viajaron a Bueno Aires y se instalaron en la casa familiar de Fasce. Pero sostuvo que la pasó mal porque la dejaba encerrada con llave, y que él salía para hacer negocios por drogas con un sujeto al que le decían el “Paragua”. Después volvieron al Alto Valle en avión, y él siguió en el negocio ilegal de estupefacientes.

Escraches y amenazas

Tras la muerte de su ex pareja sus padecimientos no terminaron. Manifestó que recibió amenazas de parte de familiares de Fasce, y que también amenazaron a su hijo de 8 años. Fue en una publicación en Facebook, en el que publicaron la foto de su niño con frases hostiles. También la hermana de Fasce, llamada Susana, la llamó y le anticipó que después del juicio la iban a matar. Añadió que también habían colocado un cartel en uno de los accesos a Cinco Saltos, donde escribieron “Te vamos a llamar gorda Yamila”. Todo está denunciado, subrayó, y reiteró que pese a las denuncias que había presentado no la llamaron de la Fiscalía.

Pidió que dictaran medidas para protegerla. No aceptó preguntas de la Fiscalía. “Nunca me ayudaron”, puntualizó.

Audios y videos

Durante su declaración reprodujeron audios y videos que marcan el carácter hostil de Fasce.

“Te voy a pegar un tiro en frente”, “Reíte, te voy a romper la mata”, “Te muelo a cañazos, te saco del estadio”, se escucharon en las grabaciones. La voz era de Fasce, aseguró, y eran mensajes que le había mandado a ella.

También se observaron dos videos tomados por una cámara instalada en el domicilio de sus padres, donde se mudó tras romper el noviazgo. En ellos aparece Fasce que desciende de un auto y se acerca al frente de la casa, grita frases amenazadoras y se retira.

Por último, ante una pregunta Rischmann, Yamila pidió “que me cuiden”. No quiso responder preguntas de la fiscalía. “Nunca me ayudaron”, lamentó.