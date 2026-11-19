El operativo continuó este jueves con drones y embarcaciones. El miércoles, bomberos vieron el cuerpo bajo el agua, pero lo arrastró la corriente.

Un amplio operativo policial y de bomberos se desplegó en Cinco Saltos para encontrar a un transportista oriundo de Entre Ríos que cayó a las aguas del canal principal de riego mientras aparentemente lavaba su camión a la altura del Parque Industrial.

La emergencia se activó en la tarde de este miércoles cuando un vecino que caminaba por la vera del canal advirtió que un hombre sumergido en el agua levantaba sus brazos pidiendo auxilio, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia, confirmaron fuentes de la fuerza.

De manera inmediata acudieron al sector dos bomberos del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, quienes lograron divisar a la víctima, un hombre de pelo largo con remera gris, debajo del agua. Una bombera se arrojó al cauce con elementos de protección para intentar rescatarlo, pero la fuerte corriente lo arrastró y lo perdieron de vista.

Operativo rastrillajes

A partir de ese momento se montó un intenso rastrillaje en la zona noreste del canal principal, desde el sector de juegos infantiles hacia el Parque Industrial y la zona de la usina, utilizando kayaks, un dron y recorridas por las márgenes. En el operativo trabajaron de manera conjunta los Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, la Comisaría 7°, la Comisaría 43°; la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y personal de Defensa Civil.

Mientras avanzaba la búsqueda, vecinos y personal de una firma del Parque Industrial alertaron a los agentes de la Comisaría 7° sobre la presencia de un camión Mercedes Benz estacionado en el lugar con la puerta abierta y una garrafa afuera, cuyo chofer no aparecía.

A unos 50 metros de distancia, sobre una bajada de cemento hacia el canal, los policías hallaron trapos, un cepillo de lavar manual y agua salpicada, mientras que el frente del vehículo se encontraba recién lavado. Según el testimonio de trabajadores del predio, el conductor estaba limpiando la unidad mientras aguardaba para realizar una carga.

Ante estos indicios, tomó intervención el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias de rigor en el lugar. Por disposición de la fiscalía de turno, el camión fue precintado y quedó bajo custodia policial a la espera de una futura requisa, mientras también se analizan las cámaras del sistema 911 ubicadas en el puente amarillo de acceso al Parque Industrial.

En tanto, durante la jornada de este jueves se reanudaron los operativos de rastrillaje a lo largo del canal principal de riego y zonas linderas. Las tareas cuentan con el despliegue de drones y embarcaciones para ampliar el radio de búsqueda en el curso de agua.