Video. La colorida caravana y la historia de amor entre un camionero orense y una neuquina que festejaron a lo grande. De la propuesta de casamiento al momento soñado.

Los bocinazos y la extensa caravana coincidieron con el triunfo de Boca ante Banfield del sábado por la tarde y si bien se prestó a la confusión de algún vecino, resultaba extraño que los hinchas xeneizes salieran a festejar un “simple” pasaje a la final de la Copa Argentina cuando acaban de ser campeones del torneo anual y ahora van por la Sudamericana, es decir, objetivos más ambiciosos.

En verdad, la pintoresca celebración que revolucionó Fernández Oro estuvo relacionada a un motivo mucho más importante que un partido de fútbol. Se trataba de un casamiento . El de Ayelén y Andrés , dos populares y queridos vecinos de la zona que dieron el sí y se juraron amor eterno ante Dios y la pastora que intervino en el emotivo evento.

Una simpática y colorida movilización que comenzó en la chacra Las Calandrias, donde se celebró la ceremonia, pasó por el barrio Los Troncos, y continuó por el centro de la ciudad, hasta regresar al punto de partida y continuar con la fiesta. "Fue hermoso ver a los vecinos saludando desde sus casas, en la vereda, la calle, tocándonos bocinas. Y también admirando las joyitas históricas y el camión" , celebra la pareja que acaba de dar un paso trascendental en su vida.

“La idea del camión nace porque soy apasionado de los camiones y por la gracia de Dios puedo ejercer el oficio de camionero en la actualidad. Y aparte de eso también somos fierreros los dos, nos gustan los autos clásicos y por eso la llegada a la ceremonia de la novia se hizo en un Ford Farliat que es de mi sobrina, a la cual agradezco por todo el apoyo de su parte. Y al mismo tiempo la llegada mía fue en un Ford Falcón sprint de mi propiedad", comenta a LM Cipolletti el novio sobre la connotación tuerca que tuvo una jornada tan especial.

Como si fuera poco, "la salida de la caravana la hicimos en el Scania de un amigo al cual ambos apreciamos mucho”, explicó el hombre. Demás está decir que no pasaron desapercibidos en la vecina ciudad.

La historia de amor y cinco años de espera tras la propuesta de casamiento

Esta hermosa historia de amor, pese a que ahora formalizaron, no es para nada nueva. “Comenzó hace 17 años, como toda relación con altos y bajos pero felices y ahora cumplimos con esa cuenta pendiente", explican y se dan un tierno beso. Incluso tienen una hija. “Fuimos papás de Eluney, hoy ya de 11 años”, agregan, cariñosa palmadita a la pequeña, mediante.

La propuesta de casamiento, recuerdan, tuvo lugar “el 14 de febrero del 2021, estando de vacaciones en El Bolsón". La fecha elegida no resultó casual ya que fue justo el Día de los Enamorados.

"Allí le propuse matrimonio a Ayelén. Por suerte la aceptó de forma inmediata aunque por una cosa u otra, falta de dinero, ocupaciones en otra cosas tuvimos que esperar hasta 14 de noviembre del 2026. Finalmente pudimos dar el sí ante Dios y nuestros familiares y amigos una ceremonia muy emotiva para ambos y para varios. No fue un 14/2 pero sí al menos un 14”, acota con una sonrisa.

Esta caravana sí que fue una verdadera manifestación de amor. ¡Vivan los novios! ¡Felicidades!