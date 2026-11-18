Trabajador audiovisual rionegrino se accidentó el sábado en una jugada desgraciada y lo operaron de urgencia. El último panorama de su cuadro de salud.

En las últimas horas, el trabajador de prensa, muestra una evolución aunque "hay que esperar que se cumplan las 72 horas".

El accidente sufrido por el trabajador de prensa Sebastián Labaronne durante un encuentro del torneo de fútbol “Todas las Miradas” , organizado por el Sindicato Único de Prensa de Río Negro (SUPREN) , generó una profunda conmoción y preocupación entre sus familiares, compañeros y colegas de los medios de comunicación.

El secretario general del gremio, Nelson Namuncurá , reconstruyó la secuencia del episodio ocurrido el pasado sábado, precisó detalles sobre la intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometido el joven y llevó información actualizada sobre su evolución clínica.

El incidente tuvo lugar mientras se disputaban los cuartos de final del tradicional certamen que, desde hace casi una década, reúne a trabajadores de distintos medios locales en las instalaciones del gremio legislativo APEL . "En el marco de una jugada en el área, Sebastián tuvo una jugada fortuita y cayó sentado y luego golpeó su cabeza contra el piso", explicó el dirigente sindical en declaraciones a FM De La Costa.

De inmediato, un enfermero presente en el predio acudió a asistirlo y constató una herida sangrante en el cuero cabelludo. Ante la gravedad potencial del cuadro, se solicitó una ambulancia que lo trasladó de urgencia al hospital local, acompañado por uno de sus compañeros.

Intervención quirúrgica y coma farmacológico

Según relató Namuncurá, lo que en un principio aparentaba ser un traumatismo superficial derivó en un diagnóstico de alta complejidad tras los estudios por imágenes. "Le hicieron una tomografía, le encontraron un hematoma en la cabeza, producto del golpe. Entonces fue necesario hacer una intervención quirúrgica para sacar la sangre que tenía en el cerebro", detalló.

El titular del SUPREN calificó la cirugía como compleja e informó que, tras el procedimiento, Labaronne quedó internado en terapia intensiva bajo coma farmacológico. "Esto es para que él no se mueva, para que esté estático. Nos dijeron, por lo menos lo que nos transmitió la familia, que hay que esperar 72 horas para ver su evolución", indicó. Si bien buscó llevar algo de tranquilidad al entorno, remarcó que el cuadro continúa siendo delicado.

El estado de la cancha donde ocurrió el golpe

Durante la entrevista, el referente sindical también hizo referencia a las condiciones de la superficie del campo de juego de APEL, escenario habitual de la competencia.

Namuncurá explicó que el predio contaba anteriormente con una alfombra sintética que había sido removida. "Antes tenía una alfombra la cancha y ahora la sacaron y quedó el piso de cemento. Al golpear la cabeza contra el piso, ahí fue la lesión", precisó, calificando el hecho como una acción fortuita del juego con consecuencias inesperadas.

Un referente del ámbito audiovisual y radial

El dirigente destacó además la amplia inserción laboral y el aprecio del que goza Labaronne en la comunidad periodística de la capital rionegrina. "Sebastián es un trabajador audiovisual. Integra una cooperativa audiovisual que es Minga, es trabajador también de la Universidad Nacional de Río Negro y se desempeña en Radio Encuentro", señaló.

Habitual participante del torneo representando a Radio Encuentro en numerosas ediciones, su situación mantiene en vilo a todo el sector. "Es tremendo lo que pasó el fin de semana. La verdad que es un momento difícil el que tenemos que atravesar, porque en un primer momento pensamos que era un golpe, pero se fue complejizando", concluyó Namuncurá.