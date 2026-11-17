Un informe del PNUD ubicó a la provincia detrás de CABA y Mendoza. Salud, educación y nivel de vida, las variables que explican el resultado.

Río Negro quedó entre las tres jurisdicciones con mayor desarrollo humano de Argentina: qué destacó la ONU.

Río Negro aparece entre las jurisdicciones con mejores indicadores de desarrollo humano de Argentina. Así lo determinó el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ubicó a la provincia en el tercer puesto nacional , detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza.

El estudio, elaborado a partir de estadísticas oficiales correspondientes a 2024, le asignó a Río Negro un índice de 0,775 , por encima del promedio nacional, que alcanzó los 0,749. El resultado la posicionó por delante de Neuquén y del resto de las provincias argentinas.

El relevamiento analiza tres dimensiones fundamentales para medir las condiciones de vida de la población: salud, educación y estándar de vida . No se trata solamente de cuánto produce o cuánto gana una provincia, sino de un conjunto de indicadores que permiten conocer mejor el bienestar de sus habitantes.

Qué lugar ocupa Río Negro en el informe de la ONU

Los números muestran una diferencia ajustada entre las jurisdicciones que encabezan la medición. CABA obtuvo 0,877 puntos, Mendoza alcanzó 0,776 y Río Negro quedó tercera con 0,775. Neuquén registró 0,771.

El promedio nacional fue de 0,749, por lo que Río Negro se ubicó por encima de esa referencia. El PNUD incluyó a estas cuatro jurisdicciones dentro del grupo de mayor desarrollo humano del país.

Un aspecto que destacó el organismo es que las provincias mejor posicionadas presentan resultados relativamente equilibrados en las tres dimensiones evaluadas. Es decir, su ubicación no responde exclusivamente a un buen indicador económico o social, sino a un desempeño favorable en distintos aspectos de la vida cotidiana.

Educación, salud y empleo: qué mide el índice

Uno de los aspectos que sobresalen en el desempeño rionegrino es la dimensión educativa. El indicador contempla variables como alfabetización, escolarización, trayectorias escolares y resultados de aprendizaje.

El análisis del PNUD también incorpora la esperanza de vida y la mortalidad infantil para evaluar las condiciones sanitarias. En cuanto al estándar de vida, considera los ingresos familiares, las tasas de empleo y la desocupación.

La combinación de estos factores permite construir un panorama más amplio sobre las oportunidades y las condiciones de vida en cada jurisdicción.

El desafío de reducir las desigualdades dentro de la provincia

Más allá de la ubicación nacional, el informe también pone sobre la mesa una cuestión importante: las diferencias que existen entre los distintos territorios.

El mapa elaborado por el PNUD permite observar los indicadores no solo a escala provincial, sino también departamental. La herramienta alcanza a 429 departamentos y permite identificar realidades muy diferentes dentro de un mismo territorio.

Para Río Negro, el desafío es que los resultados favorables se traduzcan en mejores oportunidades para todas sus localidades, con avances en infraestructura, educación, salud, empleo y servicios esenciales.

El Gobierno provincial vinculó este escenario con las posibilidades de crecimiento que abren las inversiones energéticas, productivas y exportadoras. La apuesta oficial es que ese desarrollo genere trabajo y recursos que puedan convertirse en mejoras concretas para las familias rionegrinas.