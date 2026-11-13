Las multas de tránsito financiaron 25 camionetas para la Policía: a qué ciudades llegarán

La inversión supera los $1.493 millones y busca fortalecer la prevención del delito. Además, se prepara una renovación tecnológica postergada durante décadas.

El Gobierno de Río Negro incorporó 25 camionetas 0 kilómetro para la Policía provincial , que serán distribuidas entre distintas localidades con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y patrullaje .

La entrega fue encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck , quien también anunció una inversión de $35.000 millones para renovar el sistema de comunicaciones policiales, una infraestructura que actualmente tiene entre 30 y 40 años de antigüedad.

Las nuevas unidades representan una inversión de $1.493.670.500 y fueron adquiridas mediante recursos provenientes del fondo fiduciario que se financia con la recaudación de multas de tránsito aplicadas en el territorio provincial.

Nuevos patrulleros para Cipolletti y otras localidades de Río Negro

La incorporación comprende 15 camionetas 4x4 y 10 vehículos 4x2, destinados a reforzar la movilidad de las dependencias policiales que desarrollan tareas preventivas tanto en centros urbanos como en sectores rurales y caminos de difícil acceso.

Durante el acto, Weretilneck destacó que la renovación de la flota constituye una necesidad permanente debido al intenso desgaste que experimentan los vehículos policiales.

“En lo que hace a vehículos, el uso es 24 horas, 7 días, 365 días, en todo tipo de camino y en todo tipo de circunstancias”, expresó el mandatario al justificar la continuidad de las inversiones.

Las camionetas serán destinadas a Cipolletti, Fernández Oro, Catriel, General Roca, Bariloche, Viedma, Los Menucos, Comallo, Sierra Grande, Dina Huapi, Las Grutas, Ñorquinco, Ingeniero Jacobacci, Sierra Colorada, Guardia Mitre, Maquinchao, Ramos Mexía, Valcheta, Río Colorado y Choele Choel.

Los vehículos cuentan con carrozado de patrullero, rejas de protección, defensas metálicas, cubrefaros, protectores inferiores y jaulas antivuelco, equipamiento destinado a mejorar las condiciones operativas y brindar mayor protección al personal durante las intervenciones policiales.

Las multas de tránsito financiaron la compra de las camionetas

El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, explicó que la distribución responde a una planificación basada en las necesidades detectadas en las distintas unidades policiales y destacó el mecanismo utilizado para financiar la adquisición.

“El importe que paga el ciudadano por las multas vuelve a la comunidad para satisfacer esta necesidad de logística que tiene la Policía de Río Negro”, afirmó el funcionario durante la presentación de los vehículos.

Por su parte, el jefe de la Policía provincial, Daniel Bertazzo, aseguró que la llegada de las nuevas camionetas permitirá aliviar las dificultades operativas que enfrenta el personal encargado de desarrollar tareas de seguridad en distintas localidades.

La adquisición forma parte de un plan de reequipamiento policial que también contempla 16 motocicletas, 95 patrulleros sedán, 10 vehículos no identificables, 20 camionetas adicionales y seis unidades preparadas para intervenciones rápidas contra incendios.

Además, las autoridades provinciales informaron que durante los primeros tres meses de gestión se concretó la reparación de 176 patrulleros, mediante una inversión de $200 millones, para recuperar vehículos que necesitaban intervenciones mecánicas.

Río Negro invertirá $35.000 millones en comunicaciones policiales

Uno de los principales anuncios de Weretilneck estuvo relacionado con la modernización tecnológica de la fuerza. El gobernador confirmó que la próxima semana se llamará a licitación para renovar integralmente el sistema de comunicaciones de la Policía.

El proyecto contempla una inversión estimada de $35.000 millones e incluye tecnología de última generación, comunicaciones encriptadas y equipamiento destinado a mejorar la conexión entre efectivos, dependencias policiales y unidades regionales de toda la provincia.

“Estamos haciendo un llamado a licitación para modernizar absolutamente el sistema de comunicaciones de la Policía, que tiene entre 30 y 40 años. Estamos incorporando la última tecnología a nivel mundial”, explicó Weretilneck.

Según adelantó el mandatario, la instalación del nuevo sistema comenzará durante 2027 y alcanzará progresivamente a las unidades policiales y al personal que cumple funciones en las distintas jurisdicciones del territorio rionegrino.

El ministro Jara señaló que esta iniciativa complementará las mejoras realizadas anteriormente en el sistema de emergencias 911 y remarcó que las torres de comunicación serán fundamentales para concretar la actualización tecnológica prevista.