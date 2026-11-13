El Municipio demolió un aguantadero en el barrio San Pablo.

Este viernes el Municipio de Cipolletti en conjunto con la Policía llevó adelante un nuevo operativo de demolición de un aguantadero ubicado en el barrio San Pablo.

Personal del Municipio de Cipolletti , con el apoyo de efectivos policiales, realizaron la demolición de un nuevo aguantadero en la ciudad. En este caso, ubicado en el barrio San Pablo: sobre la calle Yrigoyen al 1200, entre las calles Uruguay y Puerto Belgrano.

Es el 36° operativo de estas características que se realiza en los últimos tres años: la actual gestión estableció entre sus prioridades de seguridad la de ir eliminando espacios abandonados o semi derruidos que se convierten en refugio de delincuentes. Las tareas forman parte del plan de reordenamiento y limpieza urbana que tiene el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos.

El anterior procedimiento se había realizado hace una semana en La Esmeralda y Reconquista.

Sobre el aguantadero

La vivienda particular está ubicada en calle Yrigoyen. Llevaba un tiempo abandonada y se había convertido en un lugar de paso habitual para las bandas que buscan refugio durante la noche. Los operativos se concretan mediante un trabajo coordinado entre diferentes áreas municipales, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Justicia. Además de las demoliciones, el objetivo es recuperar estos sectores y avanzar en su transformación para posibles usos comunitarios.

Dónde denunciar posibles aguantaderos

Los vecinos pueden realizar denuncias anónimas a través de Fiscalía, la Central de Emergencias Municipal (109), la Central de Atención al Ciudadano (147) o directamente en la Municipalidad de Cipolletti.

En tanto, para denunciar situaciones relacionadas con la venta de drogas está disponible la línea 0800-333-4124 y el sitio web del ministerio de Seguridad de la provincia.

Más de 30 aguantaderos demolidos

El intendente Rodrigo Buteler insiste en que cada denuncia sirve y nos permite actuar con rapidez para recuperar estos lugares que no pueden seguir siendo refugio para delincuentes".

El jefe comunal remarcó además que esta política de recuperación de espacios viene mostrando resultados sostenidos. “En estos dos años y medio de gestión ya demolimos más de 30 aguantaderos y recuperamos espacios que durante años estuvieron tomados o eran utilizados para delinquir. Algunos fueron restituidos a sus propios dueños y otros eran lugares abandonados que decidimos intervenir junto a la Policía para devolverles seguridad a los vecinos".

Avanza el plan de luminaria led en Puente Madera y Santa Elena

El Municipio avanza con las tareas de recambio y colocación de luminarias LED en diferentes barrios y espacios públicos de la ciudad, en el marco del Plan Cipo 100% LED.

Durante la presente semana, desde el martes 10 de noviembre, los trabajos se desarrollaron en Puente de Madera, Santa Elena, J.M. París de Lago Curruhue hacia el oeste, y Loteo Landi.

El cronograma continuará en calle rural C 10 y C 12, Lago Huechulafquen y Distrito Vecinal Noreste.

El Plan municipal tiene como objetivo modernizar el sistema de alumbrado público incorporando tecnología más eficiente, sustentable y segura.