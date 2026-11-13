Llega el Tattoo Kustom a Cipolletti: tres días de tatuajes, bandas en vivo y feria emprendedora.

La convención de arte corporal más importante de la Patagonia desembarca este viernes en el Complejo Cultural Cipolletti.

Este viernes comienza en la ciudad una nueva edición del " Tattoo Kustom" , el evento que reúne a los máximos referentes del arte corporal de la región y el país. La cita será durante tres jornadas consecutivas - viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre - en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , ubicado en Fernández Oro 57.

La propuesta, consolidada como la convención de tatuajes más importante de la Patagonia, funcionará como punto de encuentro para artistas y fanáticos del rubro. Además de las competencias de tatuajes en vivo, el público podrá disfrutar de bandas en vivo y distintas expresiones artísticas. Según confirmaron desde la organización, el encuentro contará con la participación de tatuadores de distintos puntos de la Argentina y también con invitados internacionales.

En paralelo a la actividad dentro del complejo, el programa municipal Cipo Emprende acompañará el evento con un paseo de artesanos y emprendedores locales. Los stands estarán instalados los tres días, de 17 a 22 , en el espacio verde del CCC (en la esquina de Fernández Oro y 25 de Mayo), con entrada libre para quienes recorran el sector exterior.

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Entradas y programación

Quienes deseen ingresar a la convención pueden adquirir sus tickets de manera presencial en la boletería del Complejo Cultural Cipolletti —que atiende viernes, sábados y domingos de 15 a 21 o bien de forma digital a través de la boletería online oficial en ccc.cipolletti.gob.ar.

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El cronograma completo de bandas y competencias puede consultarse en las redes sociales oficiales como @TattooKustomShow.

Ritual Cipolletti: gin, vermut y coctelería regional en el Parque Rosauer y en las barras de la ciudad

La primera edición de Ritual Cipolletti le reserva a la coctelería un espacio propio. Productores de gin y vermut, bartenders y barras de la ciudad forman parte del Distrito Gastronómico y del festival que el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre ocupará el Parque Rosauer, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita.

En las barras y en el parque, la bebida aparece pegada a la cocina, al servicio y a lo que se produce en la región: destilados en pequeña escala, cócteles armados con ingredientes del Valle y dos clases abiertas, una por jornada, para quienes quieran llevarse algo más que un trago.

El e-ticket no es obligatorio. Quienes lo reserven gratis desde la web entran por un acceso rápido. La programación completa y las novedades están en los canales oficiales de Ritual.