Llega el Tattoo Kustom a Cipolletti: tres días de tatuajes, bandas en vivo y feria emprendedora
La convención de arte corporal más importante de la Patagonia desembarca este viernes en el Complejo Cultural Cipolletti.
Este viernes comienza en la ciudad una nueva edición del "Tattoo Kustom", el evento que reúne a los máximos referentes del arte corporal de la región y el país. La cita será durante tres jornadas consecutivas - viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre- en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC), ubicado en Fernández Oro 57.
La propuesta, consolidada como la convención de tatuajes más importante de la Patagonia, funcionará como punto de encuentro para artistas y fanáticos del rubro. Además de las competencias de tatuajes en vivo, el público podrá disfrutar de bandas en vivo y distintas expresiones artísticas. Según confirmaron desde la organización, el encuentro contará con la participación de tatuadores de distintos puntos de la Argentina y también con invitados internacionales.
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Feria de emprendedores al aire libre
En paralelo a la actividad dentro del complejo, el programa municipal Cipo Emprende acompañará el evento con un paseo de artesanos y emprendedores locales. Los stands estarán instalados los tres días, de 17 a 22, en el espacio verde del CCC (en la esquina de Fernández Oro y 25 de Mayo), con entrada libre para quienes recorran el sector exterior.
Entradas y programación
Quienes deseen ingresar a la convención pueden adquirir sus tickets de manera presencial en la boletería del Complejo Cultural Cipolletti —que atiende viernes, sábados y domingos de 15 a 21 o bien de forma digital a través de la boletería online oficial en ccc.cipolletti.gob.ar.
El cronograma completo de bandas y competencias puede consultarse en las redes sociales oficiales como @TattooKustomShow.
Ritual Cipolletti: gin, vermut y coctelería regional en el Parque Rosauer y en las barras de la ciudad
La primera edición de Ritual Cipolletti le reserva a la coctelería un espacio propio. Productores de gin y vermut, bartenders y barras de la ciudad forman parte del Distrito Gastronómico y del festival que el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre ocupará el Parque Rosauer, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita.
En las barras y en el parque, la bebida aparece pegada a la cocina, al servicio y a lo que se produce en la región: destilados en pequeña escala, cócteles armados con ingredientes del Valle y dos clases abiertas, una por jornada, para quienes quieran llevarse algo más que un trago.
El e-ticket no es obligatorio. Quienes lo reserven gratis desde la web entran por un acceso rápido. La programación completa y las novedades están en los canales oficiales de Ritual.
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