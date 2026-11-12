Mataron a un hombre en Las Perlas y su hermano quedó detenido: Quién era la víctima

Ocurrió el miércoles por la noche en el barrio NyC. La Policía llegó al lugar por otro familiar. Cuál es la principal hipótesis que se investiga.

La investigación por el crimen ocurrido en Las Perlas la encabeza el personal de la Subcomisaría 82.

Un hombre de 36 años de edad murió en Las Perlas y la policía investiga un crimen. Su propio hermano de 44 años fue detenido y como principal sospechoso.

El hecho ocurrió durante los últimos minutos del miércoles en una vivienda ubicada en la Manzana 11, lote 20 del barrio NyC, que se encuentra al sur del poblado, camino al sector utilizado como basural. Desde el Ministerio Público Fiscal se informó la investigación está centrada en una posible pelea que mantuvieron ambos hermanos.

Según se pudo reconstruir, personal de la Subcomisaría 82 llegó al lugar luego de que otro familiar que se presentó en la dependencia alertando que había sucedido un episodio violento.

En Las Perlas, se aguarda con expectativa el pronto inicio de la entrega de las actas de adjudicación municipal que garantizarán a los vecinos la posesión y propiedad de las tierras en las que habitan.

Al llegar los efectivos al domicilio se encontraron con la víctima, identificada como Fabio Cayetano Miranda, que yacía en el piso ya sin signos vitales. En el lugar también se encontraba su hermano, el supuesto agresor, quien quedó detenido.

La hipótesis que se investiga

En tanto que el cuerpo iba a ser trasladado a la morgue de General Roca, para realizarle la autopsia que determine las causas del fallecimiento. Además de los efectivos de la dependencia policial local también trabajó el equipo del Gabinete de Criminalística, encargado de realizar los peritajes en busca de indicios y otros elementos que aporten datos a la causa judicial.

En este marco, en la vivienda se secuestró un cuchillo, aunque trascendió que en principio no habían detectado en el cuerpo de la víctima lesiones de arma blanca.

Una de las hipótesis indica que el crimen se habría realizado por estrangulamiento en medio de una pelea, en la que el hombre mayor habría reducido a su hermano y estrangulado con sus propias manos.

Tampoco se descarta que el acusado haya actuado “en exceso de legítima defensa”. Aún no se definió la audiencia de formulación de cargos.