El gobernador se inclinó por dos fechas para las elecciones provinciales y adelantó su postura para la votación en las ciudades. Qué pasará en Cipolletti y Roca.

Weretilneck anticipó cuándo se votará en Río Negro y sorprendió con una propuesta para los municipios.

El calendario electoral de Río Negro para 2027 empieza a tomar forma. El gobernador Alberto Weretilneck adelantó que mayo o junio son los meses que considera más convenientes para elegir gobernador y legisladores, y dejó una definición que podría modificar los planes de numerosos municipios: propone que las elecciones locales se realicen después de los comicios provinciales.

La postura abre la posibilidad de que ciudades como Cipolletti y General Roca renueven sus autoridades durante el segundo semestre del próximo año. Sin embargo, cada municipio tendrá que resolver su propia convocatoria de acuerdo con las normas electorales vigentes.

En declaraciones al medio Literal , luego de participar de un acto del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) en Roca, el mandatario explicó por qué descarta, al menos por ahora, los primeros meses de 2027.

"Sí, hoy estoy alrededor de eso. En mayo, junio… Me parece que antes no", sostuvo al ser consultado sobre la fecha de las elecciones.

Por qué Weretilneck descarta votar en los primeros meses de 2027

El gobernador fundamentó su postura en el movimiento económico y social que caracteriza a Río Negro durante el verano y el comienzo del año.

"Primero, porque nosotros somos una provincia que en enero y febrero estamos en plena actividad turística. Febrero y marzo es un tema de fruticultura. En marzo es cuando se inicia el ciclo lectivo y como que empezamos a normalizarnos como sociedad, en nuestro funcionamiento", explicó.

En ese sentido, consideró que una elección para definir el gobierno provincial necesita desarrollarse en un período en el que las actividades habituales ya estén normalizadas.

"Yo creo que para una elección de las características que tiene una elección de gobernador, tenemos que estar con una sociedad con normalidad de actividades. Por eso soy más proclive a mayo o junio", agregó.

Qué dijo sobre las PASO y la separación de las elecciones nacionales

Otro de los puntos que abordó Weretilneck fue la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional.

El gobernador descartó que esa discusión sea determinante para establecer la fecha de los comicios rionegrinos.

"No. La verdad es que no estoy pensando en eso", respondió cuando le preguntaron si la continuidad o eliminación de las primarias nacionales influiría en su decisión.

En cambio, insistió en que Río Negro debe evitar que las elecciones provinciales coincidan con las nacionales.

"Lo que sí creo es que no tiene que haber simultaneidad, porque la simultaneidad lo único que hace es generarnos la grieta nacional. La grieta nacional nunca le hace bien a las provincias", argumentó.

Su planteo contempla tres instancias electorales diferenciadas: primero las provinciales, luego las municipales y, más adelante, las nacionales.

Cipolletti podría elegir intendente durante el segundo semestre

La definición más novedosa apareció cuando le consultaron si también considera conveniente separar las elecciones municipales de las provinciales, incluso en localidades gobernadas por dirigentes de su propio espacio político.

"Sí, sí. Nacional, municipal y provincial: creo que vamos camino a eso", respondió.

Ante la pregunta concreta sobre cuál debería ser el orden, Weretilneck fue contundente: primero la provincia y después los municipios.

La propuesta tendría consecuencias directas en el calendario de Cipolletti. Si se concreta ese esquema, la ciudad elegiría intendente, concejales y autoridades del Tribunal de Contralor después de los comicios provinciales.

Consultado sobre la posibilidad de que Rodrigo Buteler decida otra estrategia electoral, el gobernador respondió entre risas: "Lo definirá Rodrigo (Buteler). ¡Capaz que se le ocurre ir con las nacionales!".

De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que cada jefe comunal tome su propia decisión, aunque su preferencia es que las convocatorias municipales se realicen por separado.

Qué hará María Emilia Soria con las elecciones de Roca

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, también fue consultada sobre el calendario electoral durante el acto del IPAP.

La jefa comunal anticipó que el municipio no definirá la fecha de sus elecciones locales hasta conocer cuándo se realizarán los comicios provinciales.

Soria evitó realizar nuevas declaraciones sobre la situación financiera de Roca, luego de que la semana pasada el municipio solicitara un adelanto de coparticipación provincial de 800 millones de pesos para completar el pago de los salarios de octubre.

Sobre ese episodio, sostuvo que la información relevante ya había sido comunicada oficialmente.

Por ahora, tanto Cipolletti como Roca deberán esperar la definición del calendario provincial antes de resolver cómo organizarán sus respectivas elecciones de 2027.