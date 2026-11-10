Al partido de Cipo, con DNI: se aplicará Tribuna Segura en La Visera.

Será para el encuentro de vuelta de cuartos de final que el albinegro jugará el próximo domingo frente a Juventud Antoniana.

La Policía de Río Negro implementará el programa Tribuna Segura este domingo, en el encuentro que Cipolletti disputará ante Juventud Antoniana por cuartos de final , en el camino al segundo ascenso a la Primera Nacional. Los hinchas deberán concurrir con DNI y entrada, y no podrán ingresar quienes tengan prohibiciones judiciales o administrativas vigentes.

El partido entre el Capataz y el conjunto del norte tendrá un operativo de control de identidad en los accesos al estadio de la calle O'higgins. La Policía de Río Negro confirmó que implementará el programa en la previa del encuentro que se jugará este domingo 15 de noviembre, desde las 15, en la cancha del Albinegro.

La medida contempla la verificación de identidad de los espectadores y el control de posibles restricciones vigentes para ingresar al estadio. Según informó la fuerza provincial, no podrán acceder quienes tengan una prohibición judicial, una restricción administrativa o un derecho de admisión vigente y aplicable.

El operativo estará a cargo de efectivos de la Unidad Regional V y la Comisaría Cuarta de Cipolletti, dependientes de la Policía de Río Negro.

Desde la fuerza recomendaron a los hinchas asistir con el DNI y la entrada, llegar con anticipación para facilitar los controles y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

La hinchada de Cipo reventó el estadio en los últimos partidos. En Brasil no lo pueden creer. Omar Novoa

La implementación de Tribuna Segura se dará en una jornada importante para Cipolletti, que recibirá al conjunto salteño en el inicio de una nueva instancia de la competencia por el segundo ascenso a la Primera Nacional, luego de la derrota en la final del Federal A ante San Martín de Formosa.

El cotejo está pautado para las 15 en La Visera, horario que ya trascendió y se oficializará este miércoles junto con el equipo arbitral designado. El partido contará con controles más estrictos que de costumbre en los ingresos para garantizar el cumplimiento de las restricciones y el desarrollo del partido.

Qué es Tribuna Segura y dónde se utiliza

El programa Tribuna Segura se viene implementando en distintos eventos deportivos de relevancia nacional e internacional, tanto en la región como en el resto del país. En Neuquén, por ejemplo, se aplicó durante la última Copa Davis disputada en el estadio Ruca Che, mientras que también es habitual en los partidos de la Selección Argentina y en los encuentros de la Primera División del fútbol argentino. La herramienta busca reforzar los controles en los accesos mediante la identificación de los espectadores y la detección de posibles restricciones vigentes, como parte de los dispositivos de seguridad en eventos con convocatoria masiva.