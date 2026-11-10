La 83ª edición de la tradicional prueba ciclística puso primera en Villa Regina y este martes comenzó su recorrido por Allen y Guerrico.

La Vuelta al Valle ya se vive con mucho calor en las rutas de la región.

La Vuelta al Valle ya está en marcha y el ciclismo volvió a ganar protagonismo en las rutas de la región. La tradicional competencia comenzó con su 83ª edición, que reúne a 17 equipos y recorrerá distintas localidades del Alto Valle durante seis etapas. El entusiasmo de los aficionados ya se hizo sentir en la jornada inaugural y se espera que miles de personas acompañen el paso de los corredores en los distintos puntos del recorrido.

Por primera vez en varias ediciones, la prueba tuvo su prólogo fuera de Allen .

La actividad inicial se desarrolló el lunes en Villa Regina , donde se realizó la presentación de las formaciones y una contrarreloj por equipos de 5,3 kilómetros.

Shania Competición fue la más rápida, con un registro de 6 minutos y 24 segundos, seguida por JC Competición y Jeremías Competición. Maximiliano Navarrete, oriundo de Cutral Co, quedó como primer líder de la clasificación y comenzó la competencia con la casaca de punta.

Este martes, desde las 14, se puso en marcha la primera etapa en línea, con largada y llegada frente a la Municipalidad de Allen. El pelotón completó cinco vueltas a un circuito que pasa por la avenida Roca, llegó hasta Guerrico por la Ruta 65 y conecta con calle 4 y el acceso Martín Fierro. En total, fueron 130 kilómetros.

La primera etapa, entre Allen y Guerrico, quedó en manos de Leonardo Cobarrubia, representante de Shania Competición. El ciclista se impuso en el recorrido de 130 kilómetros y se quedó con la victoria en la primera jornada en línea de la 83ª edición. De esta manera, el equipo que había ganado el prólogo en Villa Regina volvió a ser protagonista y sumó otro resultado destacado en el comienzo de la competencia.

La actividad continuará el miércoles en Villa Regina, con 110 kilómetros, mientras que el jueves llegará uno de los desafíos más exigentes: el tramo de 147 kilómetros entre Allen y El Cuy, con sectores en pendiente.

Cipolletti también tendrá su lugar en el recorrido. El viernes se disputará la cuarta etapa, que unirá la ciudad con Allen por la Ruta 65. Serán cuatro vueltas para completar 120 kilómetros, en una jornada que permitirá a los vecinos de la zona acercarse a la ruta y seguir de cerca el paso de los ciclistas.

La quinta etapa será el sábado, con el tradicional recorrido hacia la subida de las Tres Cruces de Paso Córdoba, en General Roca.

Finalmente, el domingo la competencia tendrá su cierre en Allen, con la clásica calesita de 110 kilómetros.

Con seis jornadas por delante, la Vuelta al Valle vuelve a convertirse en una cita importante para el deporte regional. No solo por el nivel de los equipos y ciclistas participantes, sino también por el movimiento que genera en cada localidad, con vecinos y aficionados que se acercan a las rutas para alentar y ser parte de una de las competencias más tradicionales de la Patagonia.