Federal A: cómo siguen las otras series y qué rival podría tener Cipo si avanza

La cuarta etapa de la Reválida del Federal A comenzó a disputar sus series y ya dejó resultados importantes en la pelea por el segundo ascenso a la Primera Nacional, más allá de lo que ocurrió con Cipolletti . Douglas Haig dio el primer paso el sábado, mientras que Sarmiento de La Banda se impuso este domingo frente a Alvarado. Olimpo, en tanto, todavía debe iniciar su participación ante Kimberley de Mar del Plata.

En Pergamino, el local venció 1-0 a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Miguel Morales. El único tanto lo convirtió Martín Schlottahuer y llegó en el cierre de la primera etapa, a los 45 minutos; así, el Fogonero se quedó con una ventaja mínima de cara a la revancha. El segundo encuentro se disputará el domingo 15 de noviembre, cuando el conjunto pergaminense buscará sostener la diferencia para meterse en la siguiente instancia.

Por su parte, Sarmiento de La Banda consiguió una victoria por 1-0 frente a Alvarado , en Santiago del Estero. Axel Ochoa convirtió el único gol a los cinco minutos del segundo tiempo y le dio al equipo local una diferencia importante para viajar a Mar del Plata. El Torito tendrá la posibilidad de revertir la serie en el estadio José María Minella, donde contará con la ventaja deportiva: si la eliminatoria termina igualada en puntos y diferencia de goles, avanzará por su mejor ubicación en la competencia.

La otra llave que todavía no tuvo acción es la que protagonizarán Kimberley y Olimpo. El primer cruce se jugará el jueves 12 de noviembre en el estadio José Alberto Valle, con el conjunto marplatense como local. La revancha quedó programada para el martes 17 en Bahía Blanca, donde el Aurinegro intentará hacer valer su condición de equipo mejor ubicado para definir la clasificación.

"Axel Ochoa"



Por el gol del jugador de Sarmiento de La Banda ante Alvarado. pic.twitter.com/w0mKFkMTMK — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 8, 2026

Cuál podría ser el próximo rival de Cipo

Mientras tanto, Cipolletti ya conoce el camino que podría tener por delante. Después de su triunfo por 1-0 ante Juventud Antoniana en Salta, el equipo de Fabián Enríquez buscará cerrar la clasificación el domingo 15 en La Visera de Cemento. El Albinegro cuenta con ventaja deportiva por haber disputado la final por el primer ascenso, por lo que le alcanzará con no perder la serie en puntos y diferencia de gol.

Si supera al conjunto salteño, Cipo enfrentará en la siguiente instancia al ganador de la llave entre Sarmiento de La Banda y Alvarado. Por eso, el resultado de este domingo también empieza a marcar el posible rival del representante rionegrino. En la otra parte del cuadro se definirán los cruces entre los ganadores de Kimberley-Olimpo y Douglas Haig-Gimnasia de Chivilcoy. Los cuatro clasificados avanzarán a la etapa siguiente, en la que continuará la disputa por el último lugar disponible en la Primera Nacional 2027.