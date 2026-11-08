Robaron el auto de un bombero frente al cuartel, volcaron y lo incendiaron

Un bombero sufrió el robo de su Chevrolet Corsa frente al cuartel. Los ladrones habrían sufrido un vuelco y, luego, el vehículo fue incendiado.

Un nuevo hecho de inseguridad afectó a la comunidad en las últimas horas. Un integrante del cuerpo de bomberos sufrió la sustracción de su vehículo Chevrolet Corsa , el cual permanecía estacionado frente al cuartel sobre la calle Las Heras . Alrededor de las 11:30 del sábado, la policía tomó conocimiento del robo tras la denuncia correspondiente y montó un operativo de búsqueda junto a la víctima.

La intervención estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría 5° de Villa Regina , quienes lograron localizar el rodado al oeste del barrio El Frutillar . El automóvil se encontraba abandonado sobre un camino rural sin nombre que bordea la barda norte, presentando daños totales como consecuencia de un incendio.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes consultadas por el sitio LCR, el coche habría protagonizado un siniestro previo al incendio. En este sentido, se indicó que el Chevrolet Corsa habría volcado previamente sobre la calle Las Jarillas , en la zona de El Sauce .

El auto pertenecía a un bombero de Villa Regina. Foto: archivo. Estefania Petrella

Tras ser dado vuelta con la ayuda de algunas personas, el conductor habría continuado la marcha con el vehículo en llanta por la zona rural. Asimismo, trascendió que antes de ser prendido fuego, al automóvil le habrían sustraído la batería y otros elementos.

Pericias e investigación en curso

En el lugar donde se halló el vehículo trabajaron efectivos del Gabinete de Criminalística y peritos de Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes para recolectar rastros e indicios que permitan avanzar en la causa judicial.

Este episodio se suma a otro hecho de similares características registrado ayer a la madrugada en la zona rural de la ciudad, donde las autoridades investigan el incendio de una camioneta para determinar si existe relación entre ambos sucesos.