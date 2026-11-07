Atacó a un policía con una manopla metálica y terminó detenido

El violento episodio ocurrió durante un control de identificación. Un hombre reaccionó contra los efectivos y provocó lesiones a uno de ellos.

Un hombre atacó a un policía con una manopla tras negarse a colaborar en un procedimiento.

La Policía de Río Negro protagonizó dos procedimientos que terminaron con la detección de una camioneta requerida por la Justicia de Neuquén y la detención de un hombre que atacó a un uniformado durante un control de identificación.

Los operativos estuvieron vinculados con tareas de prevención del delito y controles policiales. En uno de los casos, la tecnología permitió localizar un vehículo que tenía un requerimiento judicial vigente.

En el segundo episodio, una intervención de rutina derivó en una situación violenta cuando uno de los hombres que estaba siendo identificado extrajo una manopla metálica y atacó a un efectivo, quien sufrió una lesión.

Las cámaras detectaron una camioneta buscada por la Justicia

El primer procedimiento comenzó en Barda del Medio, donde las cámaras de lectura automática de patentes detectaron una Ford EcoSport blanca que circulaba por la Ruta Provincial 69 y registraba un pedido judicial de secuestro.

La alerta fue recibida por efectivos de la Subcomisaría 61°, quienes iniciaron un seguimiento controlado del rodado. Además, coordinaron la intervención con personal de la Comisaría 44° para interceptarlo sin comprometer la seguridad vial.

El despliegue permitió localizar e interceptar la camioneta en la intersección de Ameghino y Pacheco, en Villa Manzano. Allí, los policías identificaron a la conductora, una mujer de 38 años, y verificaron la documentación del vehículo.

Al consultar los registros oficiales, confirmaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente desde el 4 de marzo de 2026, solicitado por el Juzgado de Juicios Ejecutivos 3 de Neuquén.

Según la información policial, el requerimiento estaba relacionado con una causa por ejecución prendaria. La intervención permitió detectar el vehículo mediante el sistema tecnológico de vigilancia y concretar su interceptación en la vía pública.

Un control de identificación terminó con un policía herido

El segundo episodio ocurrió durante un procedimiento preventivo realizado por efectivos de la Comisaría 2°, quienes intentaron identificar a un grupo de hombres que se encontraba en la intersección de 20 de Febrero y Morales.

Durante las averiguaciones, uno de los integrantes manifestó tener 39 años y proporcionó un número de documento. Sin embargo, al consultar el sistema, los uniformados descubrieron que los datos correspondían a otra persona.

Ante esta irregularidad, los efectivos dispusieron su traslado a la dependencia policial, conforme a lo establecido en el artículo 11, inciso a), de la Ley Provincial 5184, que regula las actuaciones de identificación.

Mientras los policías desarrollaban el procedimiento, otro integrante del grupo reaccionó violentamente. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre extrajo una manopla de metal y atacó a uno de los efectivos que participaba del operativo.

La agresión provocó una lesión en la mano izquierda del policía, mientras que el sospechoso también se negó a proporcionar sus datos personales. La situación derivó en un forcejeo cuando los uniformados intentaron controlar al agresor.

Finalmente, el personal policial consiguió reducir al hombre, quitarle el elemento metálico utilizado durante el ataque y colocarle las esposas. El procedimiento terminó con su detención por atentado y resistencia a la autoridad.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que deberá intervenir en las actuaciones correspondientes.