Tras la suspensión en General Roca, otra ciudad de Río Negro se queda con la Fiesta de la Sidra

Una ciudad rionegrina confirmó que realizará la Fiesta de la Sidra luego de la suspensión del tradicional festival en el Alto Valle. ¿Cuándo y dónde?

Otra ciudad se queda con la Fiesta de la Sidra.

La Fiesta de la Sidra tendrá un nuevo escenario en Río Negro. Después de que la Municipalidad de General Roca anunciara la suspensión del tradicional encuentro por cuestiones económicas y climáticas, otra localidad del Alto Valle confirmó que organizará el evento durante diciembre.

Se trata de Villa Regina , ciudad conocida como la Perla del Valle , que se prepara para recibir una celebración vinculada con la producción regional. La iniciativa fue confirmada por el intendente Luis Albrieu , quien adelantó las fechas previstas para su realización.

Según confirmó el jefe comunal a LU16, la Fiesta de la Sidra en Villa Regina se desarrollará los días 5 y 6 de diciembre. El anuncio representa una alternativa para mantener vigente una celebración que había conseguido consolidarse en General Roca.

La decisión llega pocos días después de conocerse la cancelación del festival roquense, una noticia que generó repercusiones entre los vecinos, comerciantes y productores que participaban de una propuesta gastronómica y productiva que había ganado protagonismo regional.

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La suspensión de la Fiesta de la Sidra en General Roca

Desde 2021, General Roca fue sede de la Fiesta de la Sidra, una celebración que logró una importante aceptación entre los comerciantes y vecinos. Con el paso de las ediciones, el encuentro consiguió posicionarse dentro de las propuestas regionales.

El festival también permitió visibilizar el crecimiento de la producción de sidra en el Alto Valle, una actividad que reúne tanto a marcas tradicionales como a nuevos emprendimientos que encontraron oportunidades para desarrollar y comercializar sus productos.

Sin embargo, este año la Municipalidad de General Roca resolvió suspender la celebración debido a dificultades económicas y factores climáticos. La decisión interrumpió la continuidad de un evento que había generado expectativas entre distintos sectores de la comunidad.

Entre los argumentos que rodearon la cancelación apareció el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones, una preocupación que condicionó la organización del festival. A ese escenario se sumaron las dificultades presupuestarias que atraviesa el municipio roquense.

Los motivos económicos detrás de la cancelación

El Ejecutivo roquense explicó que las intervenciones realizadas durante los últimos meses provocaron un incremento cercano al 30% en los gastos de funcionamiento, principalmente por combustible, horas extras, mantenimiento de maquinaria y materiales destinados a la asistencia.

Además, el municipio anunció la creación de un Sistema Municipal de Prevención y Respuesta ante Emergencias Climáticas, destinado a coordinar recursos y mejorar la capacidad de intervención frente a eventuales inundaciones o situaciones meteorológicas adversas.