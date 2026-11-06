Violencia familiar y de género: la Justicia aclaró qué casos atienden los Juzgados de Paz

Durante un encuentro provincial en Cipolletti, la jueza del STJ Liliana Piccinini explicó las competencias judiciales y los mecanismos de intervención ante distintas situaciones de violencia.

Los jueces y secretario de los Juzgados de Paz de toda la provincia, se reunieron en Cipolletti este viernes.

Representantes de los 49 Juzgados de Paz de Río Negro participaron de un encuentro provincial realizado en Cipolletti , donde se abordaron las competencias judiciales ante situaciones de violencia intrafamiliar y de género . La jornada también permitió intercambiar experiencias y fortalecer las herramientas de intervención frente a conflictos cotidianos.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Roberto Abel y contó con la participación de jueces y secretarios de distintas localidades. La capacitación estuvo encabezada por autoridades del Superior Tribunal de Justicia ( STJ ).

Uno de los principales ejes fue la exposición de la jueza Liliana Piccinini , quien explicó las diferencias entre los distintos tipos de violencia y precisó cuáles son las situaciones que pueden intervenir los Juzgados de Paz.

Qué casos de violencia pueden intervenir los Juzgados de Paz

Durante su presentación, Piccinini explicó que la violencia intrafamiliar puede afectar a cualquier integrante del grupo familiar, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, independientemente de quién ejerza las agresiones.

La magistrada diferenció estas situaciones de la violencia de género, que describió como aquella ejercida contra una mujer por su condición de mujer. También incluyó dentro de esta definición a las personas que se autoperciben como mujeres.

En ese contexto, repasó las distintas modalidades contempladas por la legislación nacional y provincial. Aclaró que no todas las denuncias corresponden al fuero de Familia ni pueden ser abordadas mediante las competencias delegadas a los Juzgados de Paz.

Entre las situaciones mencionadas estuvieron la violencia doméstica, psicológica y económica dentro del ámbito familiar. Respecto de la violencia simbólica, explicó que resulta necesario analizar las circunstancias particulares para determinar el encuadre correspondiente.

También señaló que existen otras modalidades, como la violencia institucional, obstétrica y laboral, que cuentan con mecanismos específicos de intervención. En particular, recordó que Río Negro dispone de un procedimiento propio para abordar situaciones de violencia laboral.

Estefania Petrella

Los desafíos de la Justicia frente a los cambios tecnológicos

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarian, quien destacó los desafíos que enfrenta actualmente el sistema judicial, especialmente por la incorporación de nuevas tecnologías y la exposición pública.

El magistrado sostuvo que las herramientas digitales modificaron las modalidades de trabajo y planteó la necesidad de fortalecer las capacitaciones. También remarcó la importancia de mejorar los registros vinculados con las causas judiciales.

En ese sentido, reconoció el trabajo desarrollado por Piccinini, la Inspectoría de Justicia de Paz y los juzgados de Familia para optimizar la información disponible sobre expedientes relacionados con situaciones de violencia.

Apcarian también hizo hincapié en la responsabilidad de los funcionarios judiciales frente a la ciudadanía. “Dictemos resoluciones fundadas, cuidemos mucho el trato con la gente”, expresó durante su intervención ante los representantes provinciales.

La apertura también contó con la presencia de Sergio Ceci, vocal del STJ y delegado de la Cuarta Circunscripción Judicial, quien acompañó el desarrollo de la actividad institucional realizada en Cipolletti.

Mediación y herramientas para resolver conflictos vecinales

Otro de los espacios estuvo destinado a la mediación y comunicación efectiva, con exposiciones de María Angélica Fulvi, directora de la Dimarc, y Brenda Gherzetic, responsable del Cimarc de Cipolletti.

Durante esta capacitación se presentaron herramientas destinadas a mejorar el abordaje de conflictos vecinales y situaciones que requieren mecanismos alternativos de resolución. Los participantes también trabajaron sobre casos prácticos vinculados con estas intervenciones.

Por otra parte, Romina Alcaráz y Juan Manuel Iriarte, integrantes del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, presentaron el Programa Provincial de Masculinidades y Violencia, orientado al trabajo con varones.

La iniciativa contempla espacios grupales de reflexión destinados a hombres que presentan conductas violentas o atraviesan conflictos vinculados con cuestiones de género, como parte de las herramientas provinciales para abordar estas problemáticas.

Fortalecimiento institucional y nuevas capacitaciones para 2027

La inspectora de Justicia de Paz, Ana Laura Licera, destacó las incorporaciones de personal, las mejoras edilicias y el fortalecimiento institucional. También remarcó la importancia de sostener concursos públicos y transparentes para cubrir cargos.

El administrador general del Poder Judicial, Leandro Sferco, participó de un espacio dedicado a mejorar la coordinación entre la Administración General, el área de Arquitectura y la Inspectoría de Justicia de Paz.

Allí se analizaron los procedimientos para presentar solicitudes ante las delegaciones administrativas y de mantenimiento de cada circunscripción, además de la participación que corresponde a la Inspectoría en la tramitación de esos requerimientos.

Finalmente, los representantes judiciales analizaron propuestas para elaborar el Plan Integral de Capacitación 2027, con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación de quienes mantienen un contacto directo y cotidiano con las comunidades de Río Negro.