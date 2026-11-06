Cipolletti recibió una importante calificación internacional por sus finanzas municipales

La evaluación resaltó los indicadores económicos de la ciudad. “Es el resultado de administrar con responsabilidad”, aseguró Rodrigo Buteler.

La ciudad fue de las mejores ranqueadas por una calificadora crediticia internacional.

La calificadora internacional Moody’s Local Argentina evaluó las cuentas públicas de Cipolletti y destacó el crecimiento del superávit, el bajo endeudamiento y la capacidad de inversión del Municipio . La ciudad se posicionó entre los 12 gobiernos locales del país que cuentan con una calificación crediticia pública vigente de Moody’s Local Argentina o FIX SCR, según un relevamiento realizado al 29 de octubre de 2026.

La evaluación se conoció en un contexto económico complejo para los municipios argentinos, atravesados por restricciones presupuestarias y dificultades para sostener sus compromisos financieros . En ese escenario, Cipolletti obtuvo una calificación BBB.ar con perspectiva estable.

El análisis contempló la evolución de las cuentas municipales entre 2022 y el primer semestre de 2026. Entre los aspectos destacados aparecen los resultados operativos positivos, el fortalecimiento de la recaudación y los bajos niveles de deuda pública.

El intendente Rodrigo Buteler celebró el resultado y consideró que representa un reconocimiento a la administración de los recursos municipales, además de una herramienta para proyectar nuevas inversiones y continuar con las obras de infraestructura.

“Que una calificadora de este prestigio internacional reconozca la fortaleza económica de Cipolletti es una gran noticia para todos los cipoleños. Es el resultado de administrar con responsabilidad, cuidar cada peso y tener las cuentas ordenadas”, expresó.

Los números que destacó Moody’s sobre las finanzas de Cipolletti

Uno de los principales indicadores analizados por Moody’s Local Argentina fue el margen operativo municipal, que registró una evolución positiva durante los últimos años y refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos de funcionamiento.

Según el informe, este indicador pasó del 4,3% en 2022 al 21,7% en 2024, mientras que al cierre de 2025 alcanzó el 31%. Durante el primer semestre de 2026 llegó al 41,3%.

La calificadora también destacó el crecimiento del superávit financiero, que durante 2025 alcanzó los $13.960 millones. Esa cifra representó el 23% de los ingresos totales registrados por la administración municipal durante ese período.

La tendencia continuó durante los primeros seis meses de 2026, cuando el resultado financiero positivo llegó a $12.869 millones, equivalentes al 30,2% de los ingresos correspondientes al período analizado por la entidad.

Otro de los puntos relevantes fue el reducido nivel de endeudamiento. A junio de 2026, la deuda pública municipal ascendía a $1.120 millones, una cifra equivalente al 1,3% de sus ingresos operativos anualizados.

El estudio también reconoció las medidas implementadas para fortalecer la recaudación, controlar la evolución del gasto y mejorar la eficiencia administrativa. Estos factores contribuyeron a consolidar los resultados financieros registrados durante los últimos ejercicios.

Cipolletti, entre los 12 municipios con calificación crediticia pública

La evaluación posiciona a Cipolletti entre un grupo de 12 municipios argentinos que cuentan con calificaciones crediticias públicas vigentes de Moody’s Local Argentina o FIX SCR, dentro de un universo nacional de 1.214 gobiernos municipales.

Sin embargo, la calificación BBB.ar no representa la máxima categoría crediticia. Dentro de la escala nacional utilizada por Moody’s Local Argentina, corresponde a una calidad crediticia promedio, acompañada en este caso por una perspectiva estable.

Esta última consideración significa que la entidad no anticipa modificaciones significativas en el perfil crediticio municipal durante el corto y mediano plazo, aunque también identificó desafíos asociados al contexto económico argentino y la escala de la jurisdicción.

El informe señaló además que Cipolletti es el segundo mayor contribuyente a la recaudación provincial y el tercer municipio más poblado de Río Negro, con aproximadamente 109.000 habitantes, factores que forman parte de su perfil económico.

Estefania Petrella

La importancia de la evaluación para atraer inversiones

Más allá de los resultados financieros, la calificación constituye una herramienta para fortalecer la previsibilidad institucional y presentar información económica ante empresas, entidades financieras y organismos que analizan posibles inversiones en la ciudad.

La ubicación estratégica de Cipolletti, su cercanía con Vaca Muerta y el desarrollo de actividades comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios representan características que pueden complementarse con una administración municipal de bajo endeudamiento.

“Hoy Cipolletti tiene algo muy valioso: estabilidad, previsibilidad y una administración que genera confianza. Eso es fundamental para las empresas que quieren invertir, para las industrias que buscan dónde instalarse y para quienes apuestan al crecimiento de nuestra ciudad”, sostuvo Buteler.

El jefe comunal aclaró, sin embargo, que la administración municipal no tiene previsto recurrir actualmente al endeudamiento, aunque consideró importante disponer de una evaluación externa favorable ante eventuales necesidades de financiamiento para proyectos estratégicos.

“No estamos pensando en endeudarnos, pero saber que tenemos una buena espalda financiera y una evaluación internacional que respalda nuestros números nos permite tener más herramientas si alguna vez necesitamos buscar financiamiento para una obra estratégica”, afirmó.

Las obras públicas y el presupuesto municipal para 2026

La evaluación también contempló la capacidad de inversión del Municipio. Según Moody’s, el presupuesto ampliado de Cipolletti para 2026 incluye $38.406 millones destinados a obras e infraestructura, equivalentes al 42,5% del gasto total considerado.

Entre los proyectos que impulsa la administración aparecen el Plan de Asfalto de 700 Cuadras, la renovación del alumbrado público mediante CIPO MÁS LED, las intervenciones de conectividad vial y la recuperación de espacios públicos.

Estas iniciativas forman parte de la planificación municipal para mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de la ciudad. Su ejecución requiere recursos disponibles, organización presupuestaria y capacidad para sostener compromisos durante diferentes etapas.

Por otra parte, Moody’s valoró la publicación de información fiscal y financiera en el sitio oficial del Municipio, una práctica vinculada con la transparencia y la posibilidad de que vecinos y organismos consulten las cuentas públicas.

Finalmente, Buteler atribuyó parte de los resultados al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y remarcó la responsabilidad del Ejecutivo de transformar esos recursos en mejoras para la comunidad.

“Detrás de estos resultados también está el esfuerzo de cada vecino que paga sus tasas y cumple con sus obligaciones. Nuestra responsabilidad es cuidar esos recursos y devolverlos en obras, servicios y una ciudad cada día mejor”, concluyó.