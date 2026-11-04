Otra vez fuera de término: Cipolletti pidió más tiempo para presentar el Presupuesto 2027

La administración municipal solicitó una prórroga. Es el tercer año consecutivo que demora el envío de sus cuentas al Concejo Deliberante.

El Ejecutivo Municipal de Cipolletti solicitó una prórroga para presentar el proyecto del Presupuesto 2027.

El Poder Ejecutivo de Cipolletti volvió a incumplir los plazos establecidos por la Carta Orgánica Municipal para presentar el proyecto de Presupuesto 2027 , una herramienta fundamental para definir los recursos, gastos e inversiones del próximo año.

La normativa establece que el Gobierno municipal debe remitir la iniciativa al Concejo Deliberante antes del 31 de octubre . Sin embargo, el plazo venció sin que el expediente ingresara formalmente al cuerpo legislativo para comenzar su tratamiento.

Fuentes legislativas confirmaron a LM Cipolletti que, hasta el momento, el proyecto no fue presentado. Esta situación impide iniciar el análisis en comisiones y conocer las previsiones económicas que tendrá la administración municipal durante 2027.

La secretaria de Hacienda, Isabel Tipping, confirmó que el Ejecutivo solicitó una prórroga hasta el 13 de noviembre, fecha prevista para remitir la documentación y permitir que los concejales comiencen a evaluar las partidas presupuestarias.

Estefania Petrella

Qué establece la Carta Orgánica sobre el Presupuesto

El artículo 69, inciso C, de la Carta Orgánica Municipal establece que el Ejecutivo debe enviar el proyecto antes del 31 de octubre, mientras que el Concejo Deliberante tiene plazo hasta el 20 de diciembre para sancionarlo.

La normativa también contempla situaciones excepcionales. Si el cuerpo legislativo no sanciona el presupuesto dentro del plazo previsto, el Ejecutivo queda habilitado a promulgar el texto enviado originalmente, incluso sin que exista una aprobación legislativa.

En cambio, cuando el Ejecutivo no presenta el proyecto dentro del término establecido, la Carta Orgánica faculta al Concejo Deliberante a elaborar y aprobar su propio presupuesto, una atribución prevista para garantizar la planificación económica municipal.

La demora reduce el tiempo disponible para estudiar las proyecciones de ingresos, los gastos de funcionamiento, las partidas salariales y las inversiones previstas, especialmente cuando se aproxima el cierre del período legislativo 2026.

Estefania Petrella

Una demora que se repite por tercer año consecutivo

El incumplimiento de los plazos no constituye una situación aislada. Durante los últimos ejercicios, la administración municipal también remitió sus proyectos presupuestarios después de la fecha límite establecida por la normativa local.

Para el Presupuesto 2026, el Ejecutivo presentó la iniciativa el 18 de noviembre de 2025, casi tres semanas después del vencimiento. Finalmente, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza aproximadamente un mes más tarde.

Una situación similar ocurrió con el Presupuesto 2025, cuyo proyecto ingresó a fines de noviembre de 2024. En aquella oportunidad, el tratamiento legislativo concluyó con su aprobación el 18 de diciembre.

De esta manera, el Gobierno municipal acumula tres ejercicios consecutivos con presentaciones fuera de término, una práctica que vuelve a colocar bajo discusión el cumplimiento de los procedimientos institucionales para organizar las cuentas públicas.

El Presupuesto 2026 superó los $95.500 millones tras una ampliación

Mientras se aguardan las cifras del próximo ejercicio, el Presupuesto Municipal 2026 ofrece una referencia sobre la magnitud de los recursos administrados por el Ejecutivo y las modificaciones realizadas durante el año.

La Ordenanza de Fondo 574/2026, sancionada el 16 de septiembre, autorizó una ampliación presupuestaria de $14.566.600.000 sobre los $80.987.304.494 aprobados originalmente para el ejercicio económico en curso.

Con esa modificación, el presupuesto alcanzó los $95.553.904.494, lo que representa un incremento aproximado del 18% respecto de la cifra inicial. La actualización respondió principalmente a mayores ingresos y necesidades de financiamiento de obras.

Entre los recursos adicionales se destacaron $9.549 millones de coparticipación, otros $4.243,6 millones provenientes de rentas financieras y $481 millones correspondientes a una mayor recaudación por infracciones detectadas mediante el sistema de fotomultas.

Obras públicas y salarios, entre los principales gastos

La ampliación contempló $12.309,1 millones para bienes de uso, principalmente construcciones y equipamiento. Dentro de ese monto, se asignaron $10.205 millones al Plan de Pavimento de 309 Cuadras, una de las principales inversiones municipales.

También se incorporaron $1.724 millones para gastos de personal, destinados a reforzar partidas salariales. La ordenanza fundamentó esta necesidad en el impacto de la inflación, que superó las previsiones utilizadas para elaborar el presupuesto original.

El documento oficial detalló además que $240,5 millones se destinaron a maquinaria y equipamiento, mientras que otros $140 millones fueron incorporados para transferencias a Bomberos Voluntarios y bibliotecas populares.

La expectativa por los números de 2027

Con estos antecedentes, la presentación del Presupuesto 2027 permitirá conocer las nuevas proyecciones de recaudación, los recursos destinados a servicios públicos y las inversiones que el municipio pretende ejecutar durante el próximo ejercicio.

Por ahora, la atención está puesta en el 13 de noviembre, fecha comprometida por Hacienda para remitir el proyecto. Su ingreso abrirá una nueva instancia de discusión legislativa, nuevamente condicionada por los plazos institucionales.

El desafío será avanzar con el análisis de las cuentas municipales antes del 20 de diciembre, en un escenario donde el Ejecutivo vuelve a presentar fuera de término la principal herramienta de planificación económica de Cipolletti.