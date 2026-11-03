El Municipio avanzó con los trabajos en Pastor Bowdler, en Luis Piedrabuena. Rodrigo Buteler destacó el impacto de la obra y anticipó que continuarán en otros sectores.

El asfalto llegó a otra calle de Cipolletti: qué barrio fue beneficiado y cómo sigue el plan de 700 cuadras.

El plan de asfaltado de 700 cuadras sigue avanzando en Cipolletti y esta vez llegó al barrio Luis Piedrabuena. El intendente Rodrigo Buteler anunció la finalización de los trabajos sobre la calle Pastor Bowdler y destacó los cambios que representa la obra para los vecinos de la zona.

"Ya asfaltamos Pastor Bowdler y miren cómo va cambiando el barrio", publicó el jefe comunal en sus redes sociales, donde también compartió imágenes del avance de los trabajos.

La pavimentación busca mejorar las condiciones de circulación y reducir algunos de los problemas cotidianos que enfrentan los vecinos en las calles de tierra.

Entre los beneficios, Buteler mencionó una menor presencia de polvo en las viviendas, menos barro durante los días de lluvia y mayor comodidad para trasladarse. "Ya asfaltamos Pastor Bowdler y miren cómo va cambiando el barrio. Menos tierra en las casas, menos barro cuando llueve y más comodidad para movernos todos los días. El plan de las 700 cuadras avanza y cada vez se nota más en Cipo", describió el jefe comunal.

EL ASFALTO LLEGÓ A LUIS PIEDRABUENA Ya asfaltamos Pastor Bowdler y miren cómo va cambiando el barrio. Menos tierra en las casas, menos barro cuando llueve y más comodidad para movernos todos los días. El plan de las 700 cuadras avanza y cada vez se nota más en Cipo.Gracias a los vecinos que pagan sus impuestos. Ese esfuerzo, junto con una administración eficiente y transparente, nos permite seguir llevando obras a los barrios con presupuesto 100% municipal sin endeudamiento. Podés consultar el cronograma completo y ver dónde sigue el asfalto en la web de la Muni y en nuestras redes sociales. — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) November 3, 2026

El intendente también agradeció a los vecinos que cumplen con el pago de sus impuestos y sostuvo que esos recursos, junto con una administración eficiente, permiten avanzar con las obras.

Cómo seguirá el plan de las 700 cuadras en Cipolletti

La intervención en Pastor Bowdler forma parte del programa municipal que prevé incorporar 700 cuadras de asfalto durante 2026 y 2027.

Según explicó Buteler, las obras se ejecutan con presupuesto 100% municipal y sin recurrir al endeudamiento.

Además, invitó a los vecinos a consultar el cronograma de trabajos para conocer cuáles serán los próximos sectores alcanzados por la pavimentación.

La información está disponible en la página web del Municipio y en sus redes sociales.

Cipolletti acelera el plan de 700 cuadras de asfalto

La pausa de las lluvias en Cipolletti permitió retomar los trabajos de pavimentación en distintos sectores de la ciudad. Este último fin de semana, las máquinas municipales continuaron con las tareas preparatorias sobre calle Los Guindos, en el marco del ambicioso plan de 700 cuadras de asfalto.

Las condiciones climáticas favorables permitieron avanzar con las intervenciones previstas por el Ejecutivo municipal, después de varias jornadas marcadas por la inestabilidad. El objetivo es sostener el ritmo de las obras y mejorar la circulación en los barrios.

A través de sus redes sociales, el intendente Rodrigo Buteler compartió imágenes de los trabajos que se ejecutan en el sector de Los Guindos, una de las calles incluidas dentro de las intervenciones previstas para el barrio El Manzanar.

"Seguimos avanzando con los trabajos previos para que llegue el asfalto a la calle Los Guindos. Nuestro plan de asfalto de 700 cuadras sigue tomando forma en la ciudad, con fondos municipales y sin endeudarnos", expresó el intendente.

El mandatario también agradeció la colaboración de los frentistas durante el desarrollo de las tareas, especialmente por las modificaciones temporales que producen los movimientos de maquinaria y los trabajos necesarios antes de colocar la carpeta asfáltica.

"Gracias a los vecinos por la paciencia y por darnos una mano mientras trabajan los equipos y las máquinas. Sabemos que las obras cambian la rutina de la cuadra y valoramos mucho que nos acompañen", manifestó.