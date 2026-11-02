Les robaron a sus caballos y los encontraron descuartizados: "Eran nuestras mascotas"

Los animales fueron sustraídos de un predio familiar el pasado jueves por la noche. El trágico desenlace fue descubierto por un trabajador rural.

La tristeza y la impotencia invaden por estas horas a una familia de la Isla 10 de Fernández Oro que, tras varios días de una desesperada búsqueda, la peor pesadilla se hizo realidad: la yegua Canela y su compañero Juniors fueron hallados brutalmente descuartizados en una chacra ubicada, en inmediaciones de la Bodega Estepa de dicha localidad.

Los animales habían sido sustraídos de un predio familiar el pasado jueves 29 de octubre por la noche. Desde ese mismo instante, la angustia se apoderó de sus dueños, quienes desplegaron un intenso operativo casero: recorrieron cada rincón de Fernández Oro y Cipolletti , viralizaron sus fotografías en redes sociales e incluso ofreceron una recompensa económica con la esperanza de encontrarlos sanos y salvos.

"Sabíamos que si no aparecían, esta gente que se dedica a eso iba a actuar así, y eso hicieron: los mataron nomás", expresó Candela, la propietaria, con la voz quebrada a medios locales.

Un final que deja a una familia sin consuelo

Canela era una yegua de 12 años y el caballo 8 años. Fueron los años y el amor lo que hizo que ambos sean considerados parte de la familia de Candela y por eso afirmaban en la búsqueda que eran sus mascotas. Por estas horas siguen sin comprender el "el nivel de maldad" de algunas personas. Su expresión surge luego del hallazgo del que fueron anoticiados este domingo.

Un trabajador rural que se encontraba abocado a la recolección de espárragos en una chacra cerca de la Bodega Estepa por Ruta 22. Allí descubrió la escena y dio aviso al padre de la joven mediante un mensaje de texto. Al arribar al predio, la confirmación fue desgarradora. A la yegua Canela le habían extraído las paletas, mientras que al caballo Juniors le quitaron todos los órganos.

Funpabia se sumó al pedido de justicia

A través de sus redes sociales, se sumaron a las condolencias a la familia que resultó afectada por ese hecho y agregaron: "Las circunstancias resultan profundamente preocupantes y presentan similitudes con otros casos que conmocionaron a nuestra ciudad, como los de Peteco e Isabella. Por eso, creemos que es fundamental que la investigación avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existe un patrón detrás de estos hechos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Funpabia Cipolletti (Río Negro, ARGENTINA) (@funpabiacipolletti)

"Cada caso sin resolver es una herida para toda la comunidad", concluyeron.

En Argentina, el consumo de carne equina (incluidos caballos y burros) no forma parte de los hábitos contemplados ni autorizados para las góndolas nacionales. Cualquier comercio que ofrezca carne de caballo para consumo local opera en la ilegalidad, exponiéndose a clausuras, multas y al secuestro de la mercadería por parte de las autoridades sanitarias.