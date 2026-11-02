Demandará más tiempo la autopsia del esqueleto humano hallado enterrado en una estación de servicios abandonada

La pericia se realizará dividida en tres jornadas. Será clave para determinar las causas, la data de la muerte y la identidad de la persona.

El operativo policial realizado en el edificio abandonado, donde obreros de la construcción encontraron un esqueleto bajo un piso de cemento. Bomberos Voluntarios colaboraron para retirar los restos.

Comenzó este lunes en Viedma la autopsia a los restos humanos hallados en bajo un piso de cemento de una estación de servicios abandonada de la localidad de Sierra Grande . La labor la realiza el Cuerpo de Investigación Forense (CIF), el organismo técnico y pericial del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.

Los resultados demandarán algo más de tiempo, debido a que se dividirá la intervención científica y se llevará a cabo en tres días seguidos. Es decir que continuará este martes y estará finalizada el miércoles, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

El cuerpo, en estado de esqueletización, fue encontrado el sábado por un equipo de albañiles que realizaba obras de remodelación en un edificio de aspecto precario, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 3 al sur de la localidad, aledaño al Estadio Municipal de Fútbol, en dirección a la provincia de Chubut.

Hasta el momento no surgieron datos posibles acerca de quien pueden pertenecer los restos. La necropsia será clave para desentrañar el misterio que alteró a la comunidad.

Macabro hallazgo

Según trascendió, los operarios removían una superficie de concreto y descubrieron piezas óseas pertenecientes a una persona, por lo que de inmediato alertaron a la Policía.

Policías de la Comisaría 13 y la fiscal de turno, Maricel Viotti Zilli, se constituyeron en el lugar, el que fue delimitado para preservar la escena. En este marco, trabajó el personal del Gabinete de Criminalística de Sierra Grande y de San Antonio Oeste, que se abocó a recolectar indicios y otros datos que serán acopiados a la investigación que se puso en marcha.

Una versión brindada por medios locales indica que la cabeza estaba cubierta por una bolsa, y que tenía las manos y los pies atados, lo que hizo presumir que fue víctima de un salvaje asesinato con signos mafiosos. Esos detalles aún no fueron confirmados por las autoridades judiciales.

Además de los restos óseos, habrían detectado algunas prendas de vestir, como una campera y borcegos de seguridad, y otras ropas que, por sus características, podrían ser de mujer, lo que también hace dudar acerca del género del cadáver. También habrían encontrado una dentadura postiza. No obstante todo deberá ser corroborado por la pesquisa.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los restos fueron recogidos y enviados a Viedma para realizar la autopsia, que deberá determinar las causas y la data de la muerte. Mientras que se espera que a partir de esos datos también se pueda avanzar en la identificación de la víctima.

Conmoción en Sierra Grande

El hallazgo del esqueleto humano provocó una profunda conmoción en Sierra Grande, junto con múltiples suposiciones sobre quien pudo haber sido la persona fallecida. Los comentarios publicados en redes sociales hablan de personas desaparecidas años atrás, pero sin ningún dato concreto. Solo una vecina pidió mesura al opinar, porque se mencionó una identidad.

“Pido sean más respetuosos con los restos encontrados. Porqué puede ser el abuelo de mi nieta, y respeto por sus hijos. Hay que dejar que científica (por la policía) y forenses determinen y hagan su trabajo”, reclamó.