Macabro: Encontraron un esqueleto humano bajo el cemento de una estación de servicios abandonada

El cuerpo tendría las manos y los pies atados, con una bolsa en la cabeza. Lo enviaron a Viedma para la realización de la autopsia. Conmoción en la localidad.

Policías y bomberos de Sierra Grande trabajaron en la recolección de las piezas óseas encontradas y enviadas a Viedma para la realización de la autopsia.

Un equipo de albañiles que realizaba obras de remodelación en una estación de servicios de Sierra Grande que desde hace años permanece abandonada encontró un esqueleto humano bajo un piso de cemento.

El macabro hallazgo se registró el último sábado en el edificio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en la zona del acceso sur a la localidad, aledaño al Estadio Municipal de Fútbol, en dirección a la provincia de Chubut.

Según trascendió, los operarios removían el piso de concreto y descubrieron piezas óseas pertenecientes a una persona, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

Policías de la Comisaría 13 y la fiscal de turno, Maricel Viotti Zilli, se constituyeron en el lugar, el que fue delimitado para preservar la escena. En este marco, trabajó el personal del Gabinete de Criminalística de Sierra Grande y de San Antonio Oeste, que se abocó a recolectar indicios y otros datos que serán acopiados a la investigación que se puso en marcha.

Una versión brindada por medios locales indica que la cabeza estaba cubierta por una bolsa, y que tenía las manos y los pies atados, lo que hace presumir que fue víctima de un salvaje asesinato con signos mafiosos.

Además de los restos óseos, habrían aparecido prendas de vestir, como una campera y borcegos de seguridad. También habrían encontrado una dentadura postiza.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los restos fueron recogidos con la colaboración de integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios y enviados a Viedma para realizar la autopsia, que deberá determinar las causas y la data de la muerte. Mientras que se espera que a partir de esos datos también se pueda avanzar en la identificación de la víctima.

Lo que se dice en las redes Sociales

El descubrimiento del cuerpo generó una enorme repercusión en la localidad rionegrina, que ha adquirido notoriedad nacional a raíz de los proyectos para exportar gas y petróleo producido en Vaca Muerta.

En las redes sociales se tejieron múltiples elucubraciones y comentarios acerca del funcionamiento de la antigua estación de servicios, que en sus años de esplendor tenía notable movimiento porque además de expender combustible tenía un restaurante típico de las rutas y una gomería.

También se mencionó la posibilidad de que el cuerpo podría pertenecer a un hombre desaparecido años atrás, y hasta se arriesgó un apellido. Una vecina que tendría vinculación familiar con esa persona solicitó discreción al respecto.

“Pido sean más respetuosos con los restos encontrados. Porqué puede ser el abuelo de mi nieta, y respeto por sus hijos. Hay que dejar que científica (por la policía) y forenses determinen y hagan su trabajo”, reclamó.