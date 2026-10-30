Otra vez intentaron ingresar droga a la cárcel de Cipolletti desde afuera

Una recorrida nocturna permitió detectar un envoltorio sospechoso cerca de uno de los pabellones. Intervino la Justicia Federal.

Personal del Servicio Penitenciario logró impedir el ingreso de marihuana al penal de Cipolletti.

Un operativo de control preventivo realizado por personal del Servicio Penitenciario Provincial permitió detectar un intento de ingreso de marihuana a la cárcel de Cipolletti . La sustancia había sido arrojada desde el exterior del establecimiento.

El procedimiento se desarrolló durante la noche del jueves en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 5 , donde los agentes penitenciarios realizaban una recorrida habitual por el perímetro de los pabellones y las instalaciones.

Durante la inspección, los efectivos encontraron un envoltorio sospechoso que contenía distintos elementos y una sustancia vegetal. Tras dar intervención a la Justicia Federal , se realizaron las pruebas correspondientes, que confirmaron la presencia de cannabis .

El hallazgo permitió interceptar 3,4 gramos de marihuana que habían sido lanzados hacia el interior del complejo penitenciario. La intervención evitó que el paquete continuara circulando dentro del establecimiento y quedó bajo investigación judicial.

El hallazgo durante una recorrida nocturna

Según la información oficial, el procedimiento comenzó alrededor de las 21 horas, cuando efectivos del Servicio Penitenciario Provincial iniciaron una recorrida preventiva por diferentes sectores del establecimiento ubicado en la ciudad de Cipolletti.

La inspección comprendió el perímetro externo de los pabellones A, B, C y D, además del sector de celdas de preingreso. Estas tareas forman parte de los controles destinados a detectar movimientos sospechosos y elementos no autorizados.

Cuando los agentes llegaron al Pabellón A, específicamente a la altura de la celda número 4, observaron un objeto que llamó su atención. El paquete estaba ubicado en el sector externo de los baños.

Ante esta situación, el personal procedió a inspeccionar el envoltorio y descubrió que contenía varios elementos. Entre ellos había una piedra, que habría sido utilizada para facilitar el lanzamiento del paquete desde el exterior.

También encontraron un paquete transparente que contenía un sobre de jugo en polvo, junto con otros dos envoltorios de diferentes características. Uno era transparente y el restante negro, ambos con una sustancia vegetal de olor intenso.

Intervino la Justicia Federal

Tras el descubrimiento, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Atención Inicial, organismo que ordenó el secuestro de los elementos encontrados y la realización de las pruebas orientativas para establecer qué sustancia contenían los envoltorios.

El personal llevó adelante un narcotest mediante reactivo en espray, una prueba utilizada para identificar preliminarmente determinadas sustancias. El procedimiento arrojó un resultado positivo para cannabis, lo que confirmó las sospechas iniciales de los penitenciarios.

Posteriormente, se efectuó el pesaje del material secuestrado. El resultado determinó que los paquetes contenían 3,4 gramos de marihuana, cantidad que quedó incorporada al procedimiento desarrollado dentro de la unidad penitenciaria cipoleña.