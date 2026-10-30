Un joven estrelló su auto contra un nicho de gas en Allen y se dio a la fuga: terminó demorado

choUn joven de 28 años terminó demorado por la Policía en Allen tras protagonizar un violento choque contra el frente de una vivienda y darse a la fuga.

Un joven de Allen protagonizó un choque contra un nicho de gas y se dio a la fuga.

Un joven de 28 años terminó demorado por personal policial en Allen tras protagonizar un violento choque contra el frente de una vivienda y darse a la fuga. Conducía un Renault Fluence negro y se encontraba en evidente estado de ebriedad al momento de ser interceptado.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Islas Malvinas y Nahuel Huapi. Según el relato de los vecinos de la zona, el conductor realizó una brusca maniobra en marcha atrás e impactó de lleno contra el nicho de gas de un domicilio familiar . Lejos de frenar para hacerse cargo de la situación, pisó el acelerador y escapó rápidamente del lugar.

Testigos se comunicaron con la Comisaría 33° y gracias a los datos que aportaron, se concretó un operativo de búsqueda por la zona. Minutos más tarde, lograron darle alcance e interceptar el auto en el cruce de Pehuenches y Tobas.

Al momento de ser acorralado, el Renault Fluence mostraba secuelas evidentes del impacto: destrozos severos en la parte trasera y la luneta completamente destruida. Además, el personal policial constató de inmediato que el joven no estaba en condiciones de conducir.

Ante la falta de intervención de Tránsito municipal y la decisión del dueño de la casa de no radicar la denuncia penal —constatando que no hubo daños estructurales de gravedad—, la Policía secuestró el vehículo y trasladó al conductor a la unidad por infracción al Código de Faltas provincial.

El Clío robado la semana pasada a una vecina de la calle Paraguay, apareció en un sector del barrio La Paz. Policía

Encontraron en el barrio La Paz un Clío robado

Un auto Renault Clío que había sido robado el jueves de la semana pasada de un domicilio de la calle Paraguay de Cipolletti apareció en el barrio La Paz de esta misma ciudad.

Vecinos del plan habitacional, donde se han registrado frecuentes hechos de inseguridad, se comunicaron con la policía para alertar que había aparecido un rodado sospechoso en la zona de la entrada 23.

Personal de la Comisaría 32, ubicada en el mismo conglomerado de departamentos, acudió al lugar y, efectivamente, se encontraron con el vehículo que se encontraba notablemente sucio de barro y con signos de abandono, aunque no se presentó su presunto titular.

Tenía pedido de secuestro

Al chequear su identificación de dominio los efectivos advirtieron que no se correspondía con los grabados de cristales. Al profundizar la indagación determinaron que el rodado registraba un pedido de secuestro por robo.

El hallazgo fue comunicado a la fiscal de turno, Laura Olea, quien dispuso una serie de medidas investigativas para sumar a la causa. Entre ellas pidió la intervención del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron trabajos periciales en busca de rastros y otros indicios que permitan avanzar en la búsqueda de los autores del robo.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechadas. Con posterioridad, la fiscal ordenó la entrega del vehículo a su propietaria.