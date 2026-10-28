Allen: Imputaron y quedó preso el hombre que se entregó por el homicidio de Laura Gutiérrez

El acusado estaba prófugo y se entregó en una comisaría de Roca. Le formularon cargos por homicidio y quedó en prisión preventiva. Su abogado alegó defensa propia.

Laura Gutiérrez, la víctima, murió en el ataque a balazos. Mauricio Castillo está acusado del hecho. Fue imputado y quedó en prisión preventiva.

Mauricio Samuel Castillo quedó formalmente acusado por haber asesinado de un balazo en pecho a Laura Estefanis Gutiérrez. El ataque se produjo el último domingo por la tarde en Allen. La imputación fue impulsada por la fiscal Natalia Pascual en la audiencia de formulación de cargos realizada durante el mediodía de este miércoles en la Ciudad Judicial de General Roca. Además, Pascual también requirió que el sujeto continúe detenido en prisión preventiva por el plazo de 4 meses.

Según la acusación fiscal, “eran las 16:30 cuando en inmediaciones de la pasarela del barrio Barrio Colonizadora, esquina de Cerros Colorados y Cerro Policía, el imputado portando ilegítimamente un arma de fuego calibre 9 mm - sin encontrarse inscripto como legítimo usuario - se hizo presente en un Ford Fiesta Kinetic y con intención de causar la muerte de Laura Estefanis Gutierrez descendió del vehículo y efectuó al menos dos disparos con el arma de fuego”, describió la fiscal del caso Natalia Pascual.

“Uno de esos impactó en la víctima, que estaba en el patio delantero de la vivienda, detrás del cerco perimetral, y producto del disparo la joven sufrió una lesión de la aorta torácica que provocó una exanguinación y, finalmente, su fallecimiento mientras era trasladada al hospital local”, explicó el Ministerio Público Fiscal.

“Inmediatamente después de haber disparado, el hombre se dio a la fuga”, agregó la representante fiscal. Laura tenía 35 años y era madre de dos niñas pequeñas, de acuerdo a lo que mencionaron desde su entorno.

La policía llegó al lugar donde se produjeron los disparos y encontraron a la víctima tendida en el patio de la casa de su pareja. Gentileza Fm Vibra Allen

Castillo apareció en el radar como sospechoso porque fue visto por testigos en el lugar. La Policía lo buscó sin éxito, hasta que este martes en horas de la mañana se entregó voluntariamente en la Comisaría 3ra de Roba, donde quedó detenido.

La calificación legal por la cual la fiscalía imputó los delitos es la de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal”, según los Artículos 45, 79, 41 bis 189 bis inc 2 4to párrafo.

Cúmulo de pruebas

Entre el sustento probatorio enumerado por el equipo fiscal se encuentran los llamados al comando radioeléctrico por disturbios y luego acerca de la presencia de la víctima tendida en el suelo con disparos en su cuerpo.

“Contamos también con entrevistas a los testigos que allí se encontraban, los informes de la División Judicial de Investigaciones de Allen a quienes se le dio intervención inmediatamente ocurrido el hecho, el análisis de las cámaras de seguridad”, dijo la fiscal adjunta Alejandra Poblete.

“Se suma un allanamiento en el que se secuestraron cartuchos, celulares, y el informe de autopsia realizado por el Cuerpo de Investigación Forense de General Roca que indica que la mujer falleció producto de los disparos de arma de fuego, además que el cuerpo presenta escoriaciones que hablan de una pelea previa entre el imputado y la señora”, mencionó la fiscalía.

En relación a la medida cautelar, la fiscalía sostuvo que la preventiva estaba justificada porque se “trata de un hecho grave, tenemos elementos de convicción suficiente de que el señor participó en este hecho, es un homicidio calificado por el uso de un arma que el señor no tenía autorización para portar”.

“Es así que se encuentra presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación ya que el imputado conoce a todos los testigos presentes en este legajo. Además el peligro de fuga, fue su actitud posterior al hecho que indican cuál será su conducta si queda en libertad luego de esta formulación”, enfatizó Pascual.

“Hay que tener presente que restan medidas por concretar, entre ellas localizar el arma homicida y el vehículo en el cual se movilizada. Es por ello que solicitamos 4 meses de prisión preventiva”, requirió el equipo fiscal.

En defensa propia

El defensor particular Martín Espejo Castro se opuso a la medida cautelar y propuso otras que para esa parte eran menos gravosas. Además alegó que Castillo actuó en defensa propia, dado que habría sido agredido desde la vivienda hacia donde habría disparado.

Finalmente, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos y resolvió que el imputado cumpla con la prisión preventiva hasta febrero del año que viene, mismo plazo tendrá la investigación penal preliminar.