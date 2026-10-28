Dolor en Cipolletti por la muerte de querido ginecólogo: "Vio nacer a media ciudad"

"Excelente persona y profesional", describen a quién trabajó "hasta último momento" en calle Libertad. El comunicado del Colegio Médico.

Dolor en Cipolletti por el fallecimiento del doctor Ignacio Costa , un histórico y emblemático ginecólogo de 79 años que dedicó más de tres décadas a la atención médica en la ciudad y ejerció con amor, dedicación y vocación la profesión hasta último momento. El profesional se encontraba internado en el Policlínico desde hacía unos días, donde finalmente se produjo su deceso.

Costa no solo se destacó por su incansable labor en su consultorio de la calle Libertad 95 , donde continuaba atendiendo, sino también por ser uno de los pioneros de la ginecología y obstetricia en la zona. Su vocación marcó a generaciones enteras de familias de la región, al punto de que entre los vecinos se suele repetir con cariño que “vio nacer a media Cipolletti” .

Su partida dejó una huella imborrable en el ámbito de la salud regional. Quien fuera vicepresidente y miembro activo de la Comisión Directiva de la institución recibió un emotivo homenaje por parte de sus colegas.

Desde la entidad expresaron su pesar a través de un mensaje institucional:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Ignacio Costa. Desde el Colegio Médico de Cipolletti despedimos con profundo pesar a quien fue Vicepresidente y miembro activo a lo largo del tiempo de la Comisión Directiva. Su compromiso y dedicación fortalecieron el desarrollo de nuestra institución.

Reconocido por su trayectoria como ginecólogo, su legado profesional e institucional permanecerá en la historia del Colegio y en el recuerdo de quienes compartieron con él su camino. Acompañamos a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias.”

Un legado de vocación y afecto

En diálogo con LM Cipolletti, representantes del Colegio Médico de Cipolletti recordaron a Costa no solo por su notable idoneidad profesional, sino también por su calidez humana.

Lo definieron como una “excelente persona, muy querida” y destacaron su rol clave en la historia sanitaria local: “Fue uno de los ginecólogos pioneros hace más de 30 años que ejercía la profesión. En la natalidad de Cipolletti, muchos han pasado por él”. Su memoria perdurará en las miles de familias a las que acompañó a lo largo de su carrera. ¡Hasta siempre y gracias, doc!