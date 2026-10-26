Dolor en la región: falleció Don Emilio Gennari, pionero y símbolo de Fernández Oro

Tenía 104 años. Fue un referente del desarrollo productivo de Fernández Oro, gestor de una reconocida bodega familiar y uno de los impulsores del crecimiento comunitario en la zona.

La ciudad de Fernández Oro atraviesan momentos de profundo pesar tras conocerse, en las últimas horas, el fallecimiento de Don Emilio Lino Gennari a los 104 años de edad. Referente indiscutido del trabajo de la tierra y del crecimiento regional, su partida conmueve a una comunidad que lo recuerda no solo por su empuje empresarial, sino también por su constante labor comunitaria.

Hijo de padres italianos oriundos de Nápoles que se asentaron en la zona, Don Lino nació en 1922 en Colonia Rusa . Creció en una familia numerosa, realizó el servicio militar en Neuquén y a los 23 años se casó con Nélida Fernández, con quien tuvo tres hijos: Hugo, Osvaldo y Ana.

En 1957, mientras residía en Ingeniero Huergo y buscaba un lugar para encarar su proyecto familiar, abordó el tren con destino a Neuquén. Sin embargo, por un despiste bajó en la " Parada 81 ", como se conocía entonces a Fernández Oro .

Al ver que la formación ya se había ido, comenzó a caminar por las vías con dirección a Neuquén y se topó con un cartel de venta: un predio de tres hectáreas con casa que se ajustaba a sus ahorros. Esa misma noche le anunció la novedad a su esposa y, poco después, la familia ya estaba radicada en la localidad.

De la fruticultura al vino con marca propia

Allí, en ese predio inició una intensa actividad dedicada al secado de frutas (pera de exportación a Alemania, ciruela y durazno), empleando a más de 150 trabajadores. Luego, en 1969, incursionó en la elaboración de vinos, una de sus grandes pasiones.

Surgieron así las etiquetas "Garrón de Piedra", bautizadas en homenaje al padre de Ceferino Namuncurá. Con uvas provenientes de Mainqué, sus producciones lograron destacados reconocimientos en la Fiesta de la Vendimia, mientras que él mismo recorría la región en su camión para abastecer a comercios de Neuquén, Cipolletti, Roca, Regina y Plaza Huincul.

Impulsor del crecimiento comunitario

Su huella trasciende la actividad productiva. En una época en que la localidad aún era muy pequeña, Gennari y su esposa impulsaron junto a otros vecinos la construcción de la capilla "Santa María Goretti", cuya imagen trajo su mujer en tren desde Buenos Aires. También colaboró activamente con el club social y deportivo del pueblo.

Un legado que perdura

Con el paso de los años, la firma se consolidó como Gennari S.A., sumando a sus hijos Osvaldo en la producción y Ana en la administración contable. La empresa continúa activa con la participación de sus descendientes y trabajadores.

Un legado que perdura y el emotivo adiós en las redes

Con el paso de los años, la firma se consolidó como Gennari S.A., sumando a sus hijos Osvaldo en la producción y Ana en la administración contable. Al día de hoy, tras más de seis décadas de labor ininterrumpida, la empresa continúa activa con la participación de sus descendientes y trabajadores.

Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de condolencias y palabras de afecto para despedir a un hombre que marcó a varias generaciones. Desde el espacio "Vale la Pena" expresaron sus condolencias y elevaron una oración por el eterno descanso de su alma, mientras vecinos lo recordaron como "un gran ejemplo para todos" que tuvo "104 años bien vividos". Otros allegados le dedicaron cálidos abrazos al cielo calificándolo como un "hacedor de grandes cosas y sobre todo de una familia que sigue sus pasos".

La despedida más íntima llegó por parte de uno de sus nietos, quien le dedicó unas emotivas palabras en su partida: "Hoy toca despedirte, dijiste 104 y así fue. Gracias por tu ejemplo de fuerza y trabajo, gracias siempre, se te va a extrañar; tu recuerdo estará siempre en nuestros corazones. Descansa, abue".