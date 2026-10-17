Tragedia en Fernández Oro: falleció una joven árbitro en un incidente de tránsito

La chica iba en moto a dirigir a un campeonato amateur. Se presume que chocó contra una columna de alumbrado. Se inició una investigación para determinar los pormenores.

La joven víctima conducía una moto por la calle Juan Reggioni de Fernández Oro. Presumen que chocó una columna del alumbrado público.

Una joven árbitro de fútbol falleció durante el mediodía de este sábado como consecuencia de las lesiones sufrida en un incidente de tránsito ocurrido en Fernández Oro.

La chica, de 24 años de edad, se trasladaba en una moto por la calle Juan Reggioni (que continúa la Maestro Espinosa del lado cipoleño), cuando al llegar a la esquina con Mitre, se produjo la tragedia.

Una de las hipótesis que se maneja indica que pudo haber chocado contra un caño del alumbrado público, informaron fuentes de la Fiscalía cipoleña, que inició una investigación para determinar los pormenores del caso.

En principio no se habían detectado rastros que indique la intervención de otro rodado. Se precisó que la moto solo presentaba golpes por el impacto contra la columna. Se presume que perdió el control de la conducción al atravesar una sinuosidad de la calle.

La víctima, que iba vestida con el uniforme referí, fue traslada al hospital de la vecina localidad, donde confirmaron su deceso.

Policías de la Comisaría 26 acudió al sitio del hecho y realizó las primeras intervenciones. Posteriormente personal del Gabinete de Criminalística fue convocado para realizar los trabajos periciales de rigor.

Se informó que además se buscaban testigos que hubieran visto algo del suceso para sumar información. Según trascendió, la joven se dirigía a dirigir a un certamen amateur que se juega en un complejo de canchas de Fernández Oro.

En el lugar donde se produjo el siniestro había quedado junto a la moto pertenencias personales de la mujer. Entre ellas el banderín que utilizan los jueces de línea.

Dolor en la APAF

La lamentable noticia generó una enorme consternación en los círculos futbolísticos de la región, donde había una gran conmoción por la muerte de un jugador del torneo Don Pedro, que de hecho sus autoridades decidieron suspender la fecha de este sábado.

Emilio Cubría, presidente de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol de Río Negro y Neuquén (APAF) se manifestó acongojado por el fatal siniestro y comunicó que se habian suspendido los arbitrajes de los campeonatos amateur, y anticipó que posiblemente se tome una medida similar con los partidos de las ligas federadas de la zona que se habían planificado para este domingo.