Tras meses de gestiones, el municipio habilitó su propio centro emisor. El vecino que estrenó el servicio protagonizó una emotiva coincidencia familiar.

Fernández Oro ya cuenta con centro habilitado para tramitar la Licencia Nacional de Conducir.

Tras meses de gestiones y trabajos articulados, Fernández Oro puso en funcionamiento este martes su propio centro emisor de la Licencia Nacional de Conducir , un servicio largamente esperado por los vecinos de la localidad.

Hasta ahora, la ciudad era uno de los pocos municipios de Río Negro que no contaba con un centro habilitado para emitir este documento con validez nacional, una situación que dificultaba el acceso al trámite.

La puesta en marcha del sistema representa un avance para la comunidad, principalmente para aquellos vecinos que necesitan contar con el carnet de conducir por cuestiones laborales o para realizar viajes hacia otras provincias.

Sin embargo, el inicio de esta nueva etapa estuvo acompañado por una historia que combina el crecimiento de la ciudad, la memoria de una familia y un acontecimiento que se remonta a 1950.

La historia detrás de la primera Licencia Nacional de Conducir

Dante Constantini se convirtió este martes en el primer vecino de Fernández Oro en recibir la Licencia Nacional de Conducir emitida por el municipio, protagonizando una jornada que tuvo una importante carga emotiva.

Su bisabuelo, Rafael Constantini, fue uno de los primeros orenses en obtener su carnet cuando la Municipalidad comenzó a realizar este tipo de trámites, el 10 de mayo de 1950, hace más de 76 años.

La coincidencia generacional le otorgó un significado especial a la inauguración del nuevo servicio, que permitirá dar respuesta a una demanda vinculada directamente con el crecimiento poblacional de Fernández Oro durante los últimos años.

Desde el Municipio destacaron el trabajo realizado por el director de Tránsito y Transporte, Esteban Silva, y todo su equipo, quienes participaron de las diferentes instancias necesarias para concretar la habilitación del centro emisor.

Estefania Petrella

Cómo tramitar la Licencia Nacional de Conducir en Fernández Oro

Con el sistema en funcionamiento, los vecinos interesados en obtener su primera licencia de conducir o renovar el documento ya pueden solicitar un turno ante la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad.

Para ello, los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al 299 418-6934 o acercarse personalmente a las oficinas municipales de la dependencia, ubicadas sobre calle San Martín 295, donde podrán consultar los requisitos correspondientes.

La posibilidad de realizar el trámite dentro de la localidad permitirá simplificar las gestiones administrativas y facilitar el acceso a un documento fundamental para quienes utilizan vehículos particulares o desarrollan actividades laborales vinculadas con la conducción.

Los trabajos previos para habilitar el centro emisor

La implementación de la Licencia Nacional de Conducir demandó meses de preparación, gestiones y capacitaciones destinadas al personal municipal, que debió atravesar diferentes instancias de formación para avanzar con la incorporación del nuevo sistema.

En ese marco, los integrantes de la Dirección de Tránsito y Transporte participaron de jornadas de capacitación a cargo de Vialidad Nacional, como parte del proceso de adecuación necesario para comenzar a emitir las licencias.

Previamente, los trabajadores municipales habían completado los módulos teóricos correspondientes, para posteriormente avanzar con las instancias de formación práctica y trabajo conjunto destinadas a garantizar el funcionamiento del servicio de emisión de los carnets.

La incorporación del sistema nacional también forma parte del proceso de modernización de los servicios municipales, mediante el cual la administración local busca mejorar la atención al público y facilitar la realización de trámites.