El cronograma contempla a todos los sectores estatales en una única jornada, mientras crece la expectativa por el cobro del Sueldo Anual Complementario.

La provincia de Río Negro confirmó el pago de salarios para los estatales.

El Gobierno de Río Negro confirmó el cronograma de pago de los salarios correspondientes a noviembre de 2026. La totalidad de los trabajadores de la Administración Pública Provincial percibirá sus haberes durante la primera jornada de diciembre.

Según informó el Ejecutivo provincial, el depósito se realizará el martes 1 de diciembre , bajo la modalidad de pago unificado, que contempla a todos los sectores estatales sin necesidad de desdoblar el cronograma en diferentes jornadas.

La noticia llega en la antesala de un mes marcado por las fiestas de fin de año, las vacaciones de verano y el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) , conocido como aguinaldo.

De esta manera, miles de familias rionegrinas podrán disponer de sus ingresos desde el comienzo del mes, mientras aguardan precisiones respecto de la fecha en la que el Gobierno provincial depositará el medio aguinaldo de diciembre.

Estefania Petrella

Cuándo cobran los empleados estatales de Río Negro

El cronograma anunciado por la Provincia contempla el pago de los salarios del personal de Salud Pública, incluidas las guardias y horas extras, como así también de los integrantes de la Policía de Río Negro.

En la misma jornada percibirán sus haberes los trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial, los docentes rionegrinos, los agentes comprendidos en la Ley 1.844 y el personal dependiente de Vialidad Rionegrina, entre otros sectores del Estado.

La medida también alcanza a los beneficiarios de las pensiones de Bomberos Voluntarios, los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, además de quienes desempeñan funciones en los distintos órganos de control de la Provincia.

Desde el Gobierno provincial atribuyeron el cumplimiento del cronograma salarial a una administración ordenada de los recursos públicos, que permite sostener los compromisos asumidos con los empleados estatales y garantizar previsibilidad a los hogares rionegrinos.

Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo se debe pagar

Con la confirmación de la fecha de cobro de los salarios de noviembre, la atención comienza a centrarse en el aguinaldo de diciembre de 2026, uno de los ingresos adicionales más esperados por los trabajadores.

La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 establece que el Sueldo Anual Complementario debe abonarse en dos cuotas anuales. La primera tiene vencimiento el 30 de junio, mientras que la segunda corresponde al 18 de diciembre.

Este año, la fecha de vencimiento para los trabajadores alcanzados por esa normativa será el viernes 18 de diciembre. Sin embargo, los empleados públicos provinciales están sujetos a sus respectivos regímenes laborales y cronogramas de pago.

Por el momento, el Gobierno de Río Negro no precisó, en el anuncio salarial difundido, cuándo depositará la segunda cuota del aguinaldo a los estatales provinciales, por lo que resta conocer el calendario oficial correspondiente.

Cómo calcular cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre

El cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada durante el segundo semestre del año, es decir, entre los meses de julio y diciembre de 2026.

Para aquellos trabajadores que no hayan completado los seis meses del semestre, el importe será proporcional al tiempo trabajado. Para calcularlo, se deberá dividir el medio aguinaldo por seis y multiplicarlo por los meses trabajados.

Entre los conceptos que se consideran para determinar el monto figuran las horas extras, comisiones y otras remuneraciones variables. En cambio, generalmente quedan excluidos los bonos y las gratificaciones que tengan carácter no remunerativo.

Sobre el importe bruto también se aplican los descuentos correspondientes a los aportes jubilatorios y de obra social, entre otros conceptos, para determinar cuánto dinero finalmente recibirá cada trabajador en su cuenta bancaria durante diciembre.